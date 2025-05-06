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Регион
6 мая, 16:27

Вышел второй трейлер GTA VI

Rockstar Games представил новый трейлер GTA VI

Кадр из игры GTA VI. Обложка © X/ GTAVI_Countdown

Кадр из игры GTA VI. Обложка © X/ GTAVI_Countdown

Появился второй трейлер Grand Theft Auto VI вскоре после новости о переносе выхода игры на 26 мая 2026 года. Видеоролик показала компания Rockstar Games.

Трейлер игры GTA VI. Видео © X/ GTAVI_Countdown

Новый трейлер знакомит нас с Джейсоном и Люсией, главными героями игры, которые оказываются в эпицентре масштабного заговора, разворачивающегося в штате Леонида. После неудачного ограбления они вынуждены бежать и бороться за жизнь в криминальных районах на юге Америки.

В трейлере впервые официально подтвердилось имя Джейсон для мужского персонажа, о котором ранее сообщали инсайдеры. Основное внимание в первом трейлере было уделено Люсии, а новый ролик вновь намекает на романтические отношения между героями.

Напомним, что первое знакомство геймеров с GTA VI произошло в сентябре прошлого года. Тогда в Сеть утекли первые фото и видео из игры.

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Полина Никифорова
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