Вышел второй трейлер GTA VI

Появился второй трейлер Grand Theft Auto VI вскоре после новости о переносе выхода игры на 26 мая 2026 года. Видеоролик показала компания Rockstar Games.

Трейлер игры GTA VI. Видео © X/ GTAVI_Countdown

Новый трейлер знакомит нас с Джейсоном и Люсией, главными героями игры, которые оказываются в эпицентре масштабного заговора, разворачивающегося в штате Леонида. После неудачного ограбления они вынуждены бежать и бороться за жизнь в криминальных районах на юге Америки.

В трейлере впервые официально подтвердилось имя Джейсон для мужского персонажа, о котором ранее сообщали инсайдеры. Основное внимание в первом трейлере было уделено Люсии, а новый ролик вновь намекает на романтические отношения между героями.