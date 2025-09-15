«Самый важный сезон»: Россиянам рассказали, что сделать осенью на даче, чтобы получить цветущий сад

Осенние работы на дачном участке представляют собой стратегический этап, определяющий успех будущего урожая и общее состояние сада. К такому выводу пришёл в беседе с Life.ru депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он также объяснил, как правильно подготовить участок к зиме, чтобы не столкнуться с проблемами весной.

Осень — не время для прощания с дачей, а самый важный сезон для закладки фундамента будущего урожая. Уборка — это лишь первый шаг. Многие ошибочно считают, что главная осенняя задача — убрать растительные остатки и забыть о даче до мая. На самом деле наши действия сейчас — это инвестиции в весну. Правильно подготовленная почва, вовремя посаженные деревья и утеплённые многолетники — залог того, что в новом сезоне мы встретимся не с проблемами, а с бурным ростом и цветением. Никита Чаплин Депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья

Особенно эффективна осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников — яблонь, груш, смородины и малины. В это время почва ещё сохраняет летнее тепло, что помогает саженцам укорениться и адаптироваться до наступления морозов. Эксперт также советует внести фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют растения и повышают их устойчивость к холодам.

По словам Чаплина, менее важен и обильный предзимний полив, который защищает корни от вымерзания. Кроме того, осенняя перекопка почвы с добавлением перегноя, компоста или навоза значительно улучшает её структуру и плодородие к весне. Эти действия лучше и проще поспешности весной, к которой обычно прибегают люди, откладывая заботы о даче.

«Осенняя перекопка с внесением органики — это золотое правило русского огорода. Под зиму мы можем внести навоз, перегной или компост. За долгие зимние месяцы органика постепенно переработается почвенными микроорганизмами, и к весне мы получим идеально структурированную, плодородную землю, готовую принять семена. Это гораздо эффективнее и физически проще, чем пытаться сделать всё в авральном режиме весной», — подчеркнул он.