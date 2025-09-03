«Бабушкин антисептик» и «тёщин язык» против пыли и микробов: Какие растения купить домой с приходом осени
Эколог Рыбальченко: Эфирные масла герани угнетают рост бактерий
С приходом осени мы больше времени проводим в закрытых помещениях, а значит — актуальнее тема «зелёного фильтра». Есть комнатные растения, которые работают как природные очистители воздуха, выделяют фитонциды и создают менее благоприятную среду для микробов. Их в беседе с Life.ru назвал эколог Илья Рыбальченко.
Хорошие «санитары дома»:
- Алоэ вера — выделяет фитонциды и «подлечивает» воздух, улавливает формальдегид и бензол.
- Хлорофитум — почти «пылесос» для угарного газа и бытовых испарений, один кустик справляется с очисткой воздуха на кухне.
- Сансевиерия («тёщин язык») — ночью активно выделяет кислород, а листья выделяют вещества с лёгким антимикробным действием.
- Герань (пеларгония) — классический «бабушкин антисептик»: её эфирные масла угнетают рост бактерий и даже отпугивают моль и некоторых насекомых. Но у некоторых на неё аллергия.
- Лавр благородный и розмарин — можно держать на подоконнике, эфирные масла действуют как лёгкий антисептик и ароматерапия в одном флаконе.
- Фикус Бенджамина — хорош против пыли и аллергенов, снижает уровень летучих органических соединений.
- Эвкалипт в горшке (если удастся достать) — источник фитонцидов, особенно полезен в сезон простуд.
Что важно понимать: растения не заменяют проветривание и уборку, но создают дополнительный барьер. При этом они увлажняют воздух, что само по себе снижает выживаемость вирусов в пыли.
Кстати, цветочники нередко пытаются подкормить домашние растения напитками в надежде на то, что они получат необходимые минералы. Однако не все напитки со стола полезны, предупреждает Life.ru.