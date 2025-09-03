«Бабушкин антисептик» и «тёщин язык» против пыли и микробов: Какие растения купить домой с приходом осени

С приходом осени мы больше времени проводим в закрытых помещениях, а значит — актуальнее тема «зелёного фильтра». Есть комнатные растения, которые работают как природные очистители воздуха, выделяют фитонциды и создают менее благоприятную среду для микробов. Их в беседе с Life.ru назвал эколог Илья Рыбальченко.