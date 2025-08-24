Стоп-лист для полива: Биолог рассказала, какие напитки со стола способны загубить растения

Люди нередко пытаются подкормить растения напитками в надежде на то, что цветы получат необходимые минералы. Однако не все напитки со стола для растений полезны, предупреждает подписчиков Life.ru доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«Например, алкогольные напитки токсичны для растений и приводят к серьёзной задержке роста, а также развитию патогенной микрофлоры в грунте. Спирт обжигает корни, нарушает клеточные процессы и приводит к гибели даже крепких экземпляров. Через несколько дней растение начинает чахнуть — почва теряет влагу, а корни задыхаются без кислорода», — рассказала эксперт.

Помимо алкоголя, нельзя выливать в цветы горячий чай и компот. Если напиток уже остыл, то растение можно полить, однако злоупотреблять этим не стоит. Лишняя органика станет средой для развития плесени, гнилей, мошек, уточняет специалист.

Под запретом сладкие газированные напитки. Добавленный сахар, который в них содержится, блокирует всасывание воды корнями. Кроме того, в 80% случаев полив сладкой газировкой вызывает плесень. Некоторые газированные напитки имеют высокую кислотность, что негативно влияет на pH почвы и здоровье растений. Кроме того, многие из них содержат красители, ароматизаторы и другие добавки, которые могут представлять опасность для растений. Елена Слынько Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Если у вас осталась недопитая газировка без сахара и других искусственных ингредиентов, собеседница Life.ru советует не выливать её в растение. Лучше разведите напиток чистой водой в соотношении 1:3 или 1:4. Поливать таким раствором не рекомендуется часто.

«Поливайте растения чистой водой. Для подкормок лучше использовать минеральные, органо-минеральные или органические удобрения из специализированных магазинов с понятным составом, которые легко усваиваются растениями», — заключает эксперт.