Испанские слизни: как выглядят, почему их стало так много в России и как с ними бороться Оглавление Как выглядят испанские слизни Откуда взялись испанские слизни — распространение в России Чем опасны испанские слизни Размножение Как бороться с испанскими слизнями Сбор вручную Устанавливать ловушки Химическая обработка от вредителей Биологические методы Вопрос – ответ: что ещё нужно знать о слизнях Как испанские слизни переживают зиму? Как правильно уничтожать собранных слизней? Можно ли полагаться только на гранулы железофосфата? Кто в природе помогает бороться со слизнями? Испанские слизни всё чаще встречаются в России. Как выглядят испанские слизни, какой вред испанские слизни наносят растениям и как от них избавиться собственными силами, читайте подробнее в материале Life.ru. 19 августа, 22:01 Испанские слизни — чем вредны, как правильно уничтожать. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Ovcharov, © «Шедеврум»

Испанский слизень (Arion vulgaris) — крупный наземный моллюск.

В России, особенно в Подмосковье и Ленинградской области, популяция испанских слизней растёт с начала 2010-х годов. Первые учёные заметили их в теплицах Твери примерно в 2009 году, а затем моллюски постепенно заселили новые территории. Их распространению способствуют высокая плодовитость, способность к самооплодотворению (они гермафродиты) и умение приспосабливаться к самым разным условиям. Теперь каждый август садоводы и городские жители встречают десятки испанских слизней на дачных участках, в парках, в лесу и даже на городских улицах.

Ещё один фактор активного распространения этих моллюсков по России — изменение климата и активная торговля садовыми растениями. Яйца часто попадают на участок вместе с саженцами или грунтом. Тёплое и влажное лето идеально подходит для моллюсков. В таких условиях они быстро размножаются и распространяются на новые территории.

Как выглядят испанские слизни

Испанские слизни — это крупные моллюски без раковины. Взрослые особи достигают длины от семи до 12 см, а в благоприятных условиях вырастают до 15 см. У них морщинистая кожа с выраженными складками, а цвет варьируется от оранжево-коричневого до серого или почти чёрного. Молодые слизни иногда имеют тёмные полосы по бокам, которые с возрастом исчезают. Нижняя часть слизня — подошва — почти всегда по цвету отличается от спинки. Она может быть светлой или, наоборот, почти чёрной.

Эти вредители ведут преимущественно ночной образ жизни. Днём они прячутся в сырых укрытиях — под листьями, досками, в траве или мульче, а к вечеру выходят на поверхность. Наибольшая активность приходится на ночь или дождливую погоду. Жизненный цикл у испанских слизней обычно занимает один год: взрослые особи откладывают яйца ближе к зиме и погибают. Весной вылупляются молодые особи.

Испанские слизни абсолютно всеядны. Они уничтожают всходы, листья, стебли и плоды культурных растений: капусту, салат, редис, клубнику, лилии, бархатцы и многое другое. Но рацион не ограничивается только растениями. Слизни едят мхи, грибы, падаль, экскременты и даже ослабленных сородичей, что позволяет им выживать в любых условиях. Для садовода это значит одно: без регулярной обработки от вредителей слизни способны нанести серьёзный урон урожаю.

Испанские слизни — почему их стало так много. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ja Crispy

Откуда взялись испанские слизни — распространение в России

Испанских слизней впервые зафиксировали в России в 2009 году — их обнаружили в промышленных теплицах Твери. С 2016-го по 2020 год моллюски активно распространялись по всей европейской части России, особенно в Московской, Новгородской и Тверской областях. В период с 2019-го по 2021 год в лесопарке «Кусково» на востоке Москвы Arion vulgaris за один вегетационный сезон расселился на расстояние до 480 метров, образовав новые поселения вне зоны первоначальной колонии.

Название «испанский слизень» (Arion vulgaris) появилось в 1950-х, когда его начали находить в разных странах Европы. Учёные тогда считали, что моллюск пришёл именно из Испании. Однако позже молекулярные исследования показали, что родина вида — скорее всего, Франция или западная Германия, а не Испания. В последние годы этот вид преодолел границы Европы — теперь его фиксируют в Канаде и Мексике.

В Россию слизень попал вместе с посадочным материалом и грунтом из питомников Центральной Европы. Молекулярные данные подтверждают, что инфекции, такие как нематода Alloionema appendiculatum, сопутствовали слизням и также перешли из Европы.

Чем опасны испанские слизни

Испанские слизни уничтожают очень широкий спектр растений. Они активно поедают как садовые, так и огородные культуры: капусту и других представителей семейства Brassicaceae, салат, огурцы и кабачки, всходы злаков (например, пшеницу), декоративные цветы, клубнику и другие ягоды. Слизни нередко портят цветы, луковицы и побеги, делают растения непригодными к употреблению, повреждают урожай и портят внешний вид участков.

Кроме прямого механического вреда испанские слизни могут переносить опасные возбудители. Они становятся носителями бактерий Listeria monocytogenes, а также могут выступать в роли промежуточного хозяина для возбудителей ботулизма (Clostridium botulinum). Кроме того, слизни часто контактируют с патогенами рода Phytophthora — это род оомицетов, грибоподобных организмов, которые вызывают опасные болезни растений. Самый известный представитель — Phytophthora infestans, возбудитель фитофтороза картофеля и томата. Из-за него в XIX веке в Ирландии произошёл «картофельный голод». Кроме картофеля и томатов под удар попадают клубника, огурцы, земляника, яблони, груши и декоративные культуры. Болезнь проявляется в виде гнили корней, стеблей, листьев и плодов, что приводит к быстрой потере урожая.

Испанские слизни переносят споры Phytophthora на своём теле и в слизи. Когда моллюск ползёт по растениям, он переносит патоген с заражённого листа или плода на здоровые. В итоге вред от слизней становится двойным: они не только поедают посадки, но и ускоряют распространение инфекций.

В телесных жидкостях слизней обнаруживают личинки паразита Angiostrongylus vasorum (сердечный червь), который способен вызывать у собак тяжёлые заболевания дыхательной и нервной систем, паралич, а у детей при случайном проглатывании слизня — воспаление головного и спинного мозга, вплоть до летального исхода.

Испанские слизни — чем опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lisa-S

Размножение

Испанские слизни отличаются очень высокой плодовитостью. За один сезон особь откладывает в среднем от 200 до 400 яиц, иногда количество достигает 500. Яйца небольшие, полупрозрачные, их легко заметить в почве или под опавшими листьями.

Кладки испанские слизни прячут во влажных и затенённых местах: под досками, камнями, в компосте, среди густой травы или в трещинах почвы. Обычно они появляются в конце лета и начале осени. Молодые особи успешно зимуют и с наступлением весны продолжают рост, а уже через два-три месяца становятся половозрелыми.

Как бороться с испанскими слизнями

Сбор вручную

Собирать испанских слизней вручную лучше вечером или ранним утром, когда моллюски выползают на поверхность и их легко заметить. Для удобства садоводы используют перчатки или щипцы, чтобы слизь не прилипала к рукам. На заражённом участке за один раз можно наполнить целое ведро.

После сбора важно правильно избавиться от слизней. Чаще всего их бросают в концентрированный соляной раствор, где моллюски быстро погибают. Также эффективно заливать их кипятком или пересыпать гашёной известью. Некоторые садоводы закапывают погибших слизней глубоко в землю, чтобы вместе с телом уничтожить и яйца.

Какими средствами обрабатывать участок от испанских слизней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Beekeepx

Устанавливать ловушки

Садоводы используют разные виды ловушек, чтобы уменьшить численность испанских слизней. Самые популярные — пивные. Вкапывают пластиковый стакан или банку вровень с землёй и наливают тёмное пиво. Слизни чувствуют запах и падают внутрь. Вместо пива можно взять дрожжевой раствор или забродивший компот.

Есть и более простые варианты. На грядки кладут куски фанеры, картона или влажные доски. Днём слизни прячутся под ними, и утром их легко собрать. В качестве приманки используют и овощи: половинки кабачка, арбуза или дыни. Слизни активно скапливаются на сочных плодах, и это упрощает сбор.

Ещё один способ — медные ленты. Их крепят по краю грядок, клумб или кашпо. При контакте со слизью медь вызывает слабый электрический импульс, и слизни не пересекают такую преграду. Чтобы ленты работали, их нужно держать в чистоте и не допускать окисления.

Химическая обработка от вредителей

Для борьбы с испанскими слизнями используют специальные гранулированные препараты. Чаще всего применяют средства на основе метальдегида или железофосфата.

Средства на основе метальдегида обезвоживают слизней и уничтожают их в течение 1–3 дней. Метальдегид действует быстро, но требует осторожности: гранулы ядовиты для домашних животных и птиц.

Железофосфат считается более безопасным, так как разлагается в почве и не вредит питомцам. Средства на основе фосфата железа заставляют слизней перестать питаться и вызывают гибель через 3–6 дней.

Обработку сада от вредителей проводят в сухую погоду, чтобы гранулы не растворились раньше времени. Важно соблюдать дозировку и инструкции производителя, иначе препараты не дадут нужного эффекта. Обычно химические средства используют как дополнение к другим методам борьбы, когда слизней слишком много и простые способы уже не справляются.

Биологические методы

Садоводы всё чаще используют биологические способы борьбы, так как они безопаснее для людей, животных и окружающей среды. Один из самых эффективных вариантов — применение специальных нематод Phasmarhabditis hermaphrodita. Эти микроорганизмы проникают внутрь слизня и приводят к его гибели. Препараты с нематодами выпускают в виде порошка или суспензии, которые разводят в воде и поливают почву.

Биологические методы включают в себя и привлечение естественных врагов слизней. На участке полезно создавать условия для ежей, жаб и жуков-жужелиц, которые активно поедают моллюсков. Чем больше таких помощников окажется рядом с грядками, тем меньше будет численность вредителей.

Вопрос – ответ: что ещё нужно знать о слизнях

Как испанские слизни переживают зиму?

Взрослые слизни обычно погибают к зиме. Но их яйца остаются в почве и успешно зимуют. Весной они пробуждаются и продолжают расти. Важно помнить, что в августе слизни активно откладывают яйца. Поэтому борьбу с ними лучше начинать до этого периода. Собирать их лучше вечером и утром, когда они наиболее активны.

Как правильно уничтожать собранных слизней?

Лучший способ уменьшить популяцию слизней — собирать их вручную. Пивные приманки и гранулы железофосфата помогают лишь частично, а ручной сбор остаётся наиболее эффективным методом. Однако после сбора нельзя выбрасывать слизней в леса, парки или поля, так как это может нанести непоправимый вред местной экосистеме. Их следует уничтожать в ведре с солёной водой, заливать кипятком или обрабатывать гашёной известью.

Как правильно уничтожать испанских слизней — инструкция. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Smit

Можно ли полагаться только на гранулы железофосфата?

Фосфат железа действительно помогает снизить численность слизней, но у него есть ограничения. Вредители быстро привыкают к приманкам, особенно если рядом много других источников пищи. Кроме того, такие гранулы убивают всех слизней подряд, включая безвредные и полезные виды, что нарушает биоразнообразие. Поэтому эксперты советуют применять их только как часть комплексной защиты.

Кто в природе помогает бороться со слизнями?

Садоводы достигают лучших результатов, привлекая естественных врагов слизней. Создание условий для ежей, жаб и жуков-жужелиц на участках полезно. Эти животные и насекомые охотятся на моллюсков, сокращая их популяцию. Такой биологический контроль безопасен для сада и помогает поддерживать баланс экосистемы.

Авторы Анна Розанова