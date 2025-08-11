Бактерии и не только: Эксперт развеяла миф об исключительной пользе дождевой воды для растений

Садоводы нередко пользуются дождевой водой для орошения своих участков. Однако эта вода может быть источником бактерий, которые, напротив, негативно сказываются на росте и развитии культур. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru предупредила о возможных рисках, поджидающих садоводов.

С научной точки зрения дождевая вода не является стерильной. Исследования подтверждают наличие в ней условно-патогенных микроорганизмов, включая представителей рода Pseudomonas, Bacillus и даже кишечную палочку при сборе воды с загрязнённых поверхностей. Особенно высока вероятность бактериального загрязнения после длительных сухих периодов, когда первый дождь смывает накопившиеся загрязнения с крыш и воздуховодов. Мария Золотарёва Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Эксперт отметила, что для полива декоративных растений дождевую воду можно использовать без обработки, но ёмкости должны быть закрытыми, непрозрачными и стоять в тени. Это предотвратит размножение водорослей и бактерий. Для дополнительной защиты она посоветовала использовать резервуары с фильтрами, задерживающими листву и птичий помёт.

При этом Золотарёва предупредила, что для полива съедобных культур, которые не проходят в дальнейшем термическую обработку, дождевая вода без предварительной очистки не подходит. В таких случаях её лучше кипятить или фильтровать, а для уменьшения бактериальной нагрузки можно добавлять древесную золу или цеолитовые сорбенты.

«Можно добавить небольшое количество древесной золы или использовать биологически активные сорбенты на основе цеолита. Эти вещества не только препятствуют цветению воды, но и частично связывают органические загрязнители, которые также могут попадать в дождевую воду», — резюмировала специалист.