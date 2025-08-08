Встреча Путина и Трампа
8 августа, 08:16

Успеть до холодов: Дачникам рассказали, какие цветы нужно посадить в августе

Садовод Воронова рекомендовала в августе посадить пионы и дельфиниум

Цветы на даче. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пионы и другие многолетние цветы лучше сажать в августе, рекомендовала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По её словам, в целом все многолетники, такие как пионы, дельфиниумы, дицентры и нивяник, лучше сажать в последний месяц лета, чтобы они успели укорениться до наступления холодов.

Дачникам объяснили, за какой вид мака на участке можно нарваться на штраф или уголовку

Собеседница «Москвы 24» также посоветовала примерно после 15 августа пересаживать те цветы, которые уже растут на клумбах около семи лет. Без этого многолетники начинают мельчать и плохо цвести. Для поддержания их здоровья рекомендуется делить корневище и пересаживать его, например, аккуратно разделить корень пиона на несколько частей и посадить каждую на новое место.

Эксперт призвала не заглублять корневую шейку слишком сильно, так как это может привести к гниению корня. Она подчеркнула, что сажать растение нужно на таком же уровне, на котором оно было выкопано. Также важно утеплять место пересадки, положив туда нетканый материал для защиты от морозов, но делать это лучше ближе к ноябрю.

Посадите эти 10 цветов на даче, и они привлекут к вам деньги, да ещё и отгонят завистников

Ранее дачникам рассказали, за выращивание каких цветов можно загреметь на 8 лет. Кроме того, россиянам объяснили, к каким цветам на даче лучше не притрагиваться из-за их токсичности.

