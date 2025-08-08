Успеть до холодов: Дачникам рассказали, какие цветы нужно посадить в августе

Пионы и другие многолетние цветы лучше сажать в августе, рекомендовала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По её словам, в целом все многолетники, такие как пионы, дельфиниумы, дицентры и нивяник, лучше сажать в последний месяц лета, чтобы они успели укорениться до наступления холодов.

Собеседница «Москвы 24» также посоветовала примерно после 15 августа пересаживать те цветы, которые уже растут на клумбах около семи лет. Без этого многолетники начинают мельчать и плохо цвести. Для поддержания их здоровья рекомендуется делить корневище и пересаживать его, например, аккуратно разделить корень пиона на несколько частей и посадить каждую на новое место.