Страшно токсичны: К каким цветам на даче лучше не притрагиваться

Во время отдыха на даче у многих возникает желание нарвать цветов и привезти их в городскую квартиру. Однако не все цветущие растения подходят для составления букетов. Некоторые из них могут быть ядовиты и нанести серьёзный вред здоровью. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский в интервью радио Sputnik.

Например, в садах часто разводят дельфиниум. Но мало кто знает, что в нём содержатся алкалоиды, которые при попадании в организм могут угнетать нервную и сердечно-сосудистую системы, а также вызывать поражение ЖКТ.

Могут навредить здоровью и симпатичные жёлтые лютики. При контакте со слизистыми они вызывают тошноту и рвоту. Та же самая реакция, вплоть до потери сознания, может наблюдаться после контакта с нарциссами. Также не рекомендуется брать в букет адонис, в котором есть сердечный гликозид. Большая опасность таится и в ландышах.

"Ядовиты все части ландыша. Особенно токсичны ягоды, они содержат сердечный гликозид, который при попадании на слизистые может вызвать слабость, тошноту, рвоту, могут быть даже галлюцинации. Он также замедляет пульс, вплоть до остановки сердцебиения", — отметил эксперт.

Степенский призвал россиян не трогать и магнолию. Это растение часто можно встретить на Черноморском побережье. Оно выделяет эфирные масла и вызывает сильную головную боль.