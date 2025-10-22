Life.ru раскрыл способы защиты дачи и мебели от короеда и других вредителей

Проблема сохранности деревянных конструкций и мебели от насекомых является весьма важной для многих владельцев дач. Без должной подготовки за несколько зимних месяцев насекомые-вредители могут нанести серьёзный ущерб деревянным элементам дома — коробкам, оконным рамам, мебели и даже стропилам, предупредил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Во время общения с Life.ru он рассказал об эффективных мерах, которые помогут обезопасить дом и его содержимое от вредителей, пока дача остаётся без присмотра.

Как отметил эксперт, основной задачей является создание неблагоприятных условий для проникновения и размножения насекомых. Начинать подготовку рекомендуется с тщательной уборки всех помещений. Необходимо полностью удалить остатки продуктов питания, протереть все поверхности и пропылесосить мягкую мебель, поскольку даже мелкие крошки или следы сладких напитков могут привлечь вредителей.

«Особое внимание следует уделить профилактической обработке деревянных поверхностей. Современные защитные пропитки для древесины достаточно эффективны. Ими нужно обработать не только видимые конструкции, но и труднодоступные места — пространства за шкафами, нижние поверхности полок, задние стенки мебели. Не забывайте про плинтусы и пороги. Что касается старинной мебели, то её долговечность действительно была обеспечена многослойными покрытиями, создававшими непроницаемый барьер. Сегодня для ценных предметов можно рекомендовать повторное нанесение защитных составов на основе воска или специальных масел перед длительным простоем», — отмечает специалист.

Важным аспектом защиты является поддержание оптимального микроклимата в помещениях. Избыточная влажность способствует появлению вредителей, поэтому необходимо обеспечить нормальную работу вентиляционной системы. Если в доме есть отопительная система, которую можно оставить работать в минимальном режиме для поддержания плюсовой температуры, это будет большим плюсом. Если нет — разложите в шкафах и тумбах вещества, впитывающие влагу из воздуха.

«В качестве дополнительных народных средств предлагаю использовать ароматные травы. Многие насекомые не переносят запахи лаванды, пижмы, полыни или гвоздики. Небольшие мешочки с этими травами, разложенные в комодах, платяных шкафах и на кухне, могут послужить хорошим отпугивающим средством. Однако помните, что это лишь вспомогательная мера, а не замена полноценной обработки», — продолжил собеседник Life.ru.

Самая распространённая ошибка дачников, по словам Чаплина, — это надежда на случай и проведение лишь частичной подготовки к длительному отсутствию. Комплексный подход, включающий уборку, обработку и контроль уровня влажности, гарантирует сохранность деревянных конструкций и мебели до возвращения владельцев весной. Защита дома от вредителей — это не разовая акция, а постоянная обязанность ответственного владельца.

Ранее Life.ru рассказал об эффективных методах борьбы с платяной молью, чьи личинки способны уничтожать одежду из натуральных тканей. Наиболее действенным способом устранения вредителей становится генеральная уборка с тщательной обработкой мебели и тёмных углов. Для уничтожения личинок рекомендуется температурное воздействие — стирка при 60–90 градусах, химчистка или заморозка вещей зимой. Подробнее по теме — в материале Life.ru.