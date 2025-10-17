Сектор Газа
17 октября, 12:51

Эксперт по домоводству научила, как дать «генеральное сражение» платяной моли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZCOOL HelloRF

Платяная моль, чьи личинки способны уничтожать одежду из натуральных тканей, проникает в дома через мебель, винтажные вещи и даже вентиляционные шахты. Об эффективных методах борьбы с насекомым рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

«Личинки платяной моли портят одежду из натуральных тканей, таких как мех, кожа, шерсть, лён и хлопок. Прожорливые личинки ищут в ткани белок, который им необходим для питания и роста. А взрослые особи этих насекомых уже не портят одежду», — объяснила она.

Специалист пояснила, что наиболее действенным способом устранения вредителей становится генеральная уборка с тщательной обработкой мебели и тёмных углов. Для уничтожения личинок рекомендуется температурное воздействие — стирка при 60–90 градусах, химчистка или заморозка вещей зимой.

В качестве профилактики эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой» посоветовала применять натуральные репелленты на основе лаванды, кедра и тимьяна, хранить шерстяные вещи в герметичных чехлах, регулярно проветривать шкафы и поддерживать сухой микроклимат в гардеробных помещениях.

Сибирская студентка предложила утилизировать пластик, скармливая его моли
Ранее биолог рассказал, как правильно посеять предзимний урожай. Такой посев может дать витаминные всходы за 2-3 недели раньше весенних, а закалённые ростки будут крепче и здоровее.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

