Не прощаемся с грядкой: Биолог рассказал, что и как сажать под зиму в 2025 году

Осень — не время закрывать сезон, а шанс заложить будущий урожай. Подзимний посев даёт витаминные всходы на 2–3 недели раньше весенних и естественно закаляет растения, делая их выносливей. Об этом рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьёв.

В Подмосковье чеснок высаживают в первую декаду октября — важно, чтобы луковица успела пустить корни до весны. Корнеплоды и зелень сеют только в уже холодную почву, с первыми морозами.

«Если посеять в тёплую почву, они начнут прорастать, и морозы погубят будущую зелень», — пояснил агроном.

Главное правило — не сажать однотипные культуры подряд, чтобы не накапливать вредителей и не вытягивать одни и те же питательные вещества. Практичные предшественники: после паслёнов (картофель, томаты, перец) — лук, чеснок, морковь, зелень и свёкла; после тыквенных — салаты, редис; после капусты — корнеплоды и чеснок; после глубоких корней (морковь, свёкла, корневая петрушка) — поверхностные салаты и шпинат; после лука и чеснока — корнеплоды и зелень; после сидератов — лук, чеснок, редис, морковь.

