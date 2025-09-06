Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 09:01

Готовимся к зиме: Садовод объяснила, что нужно сделать в огороде в сентябре

Садовод Кашнова рекомендовала дачникам в сентябре сжечь ботву и очистить грядки

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В сентябре на даче в первую очередь проводится уборка урожая. Необходимо собрать последние помидоры, перец, баклажаны, кабачки и тыквы, отбраковав повреждённые плоды. Здоровые овощи нужно отправить на хранение или переработку, а больные уничтожить, чтобы избежать распространения болезней, рекомендовала садовод Надежда Кашнова.

Также она напомнила о корнеплодах — моркови, свекле и репе, — которые нужно выкопать до наступления заморозков и заложить на хранение в погреб или подвал. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметила, что после уборки урожая необходимо очистить грядки от ботвы и сорняков. Ботву лучше сжечь, а сорняки следует удалять с корнем. Грядки можно перекопать, чтобы улучшить структуру почвы и уничтожить зимующих вредителей.

Кроме того, в сентябре можно заняться посадкой озимых культур, таких как чеснок, лук и сидераты, к которым относятся рожь, овёс, горчица. Они являются отличным способом улучшить структуру почвы и обогатить её питательными веществами. А ещё важна подготовка садового инструмента к зиме: его следует очистить от земли, смазать металлические части маслом и убрать на хранение в сухое место, чтобы инвентарь служил долго.

Ранее дачникам назвали лучшие отпугиватели крыс и мышей, среди которых — сетки, совы и ментол. Кроме того, эксперт раскрыла неожиданный огородный лайфхак по борьбе со слизняками.

