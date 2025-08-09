Огород на подоконнике: Эксперт назвала 5 лучших растений для домашнего урожая

Выращивание зелени в квартире набирает популярность среди горожан. О том, как превратить свой подоконник в маленький огород, в разговоре с Life.ru рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

По её словам, начинающим садоводам лучше всего подойдёт зелёный лук, который можно вырастить даже в стакане с водой. Базилик также неприхотлив — купленный в магазине пучок с корешками быстро даёт новые побеги после пересадки в грунт.

Особого внимания заслуживает микрозелень — самый быстрый способ получить урожай. Семена кресс-салата или редиса, разложенные на влажной марле, прорастают буквально за несколько дней. Арина Самойлова Эксперт программы лояльности «X5 Клуб»

Эксперт добавила, что мята идеально подходит для занятых людей благодаря своей неприхотливости. Она также рекомендовала обратить внимание на алоэ, которое сочетает декоративные и полезные свойства. По мнению Самойловой, успех домашнего огорода зависит от трёх факторов: умеренного полива, хорошего освещения и правильного выбора культур.