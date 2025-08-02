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2 августа, 18:00

Кочедыжник или копытень? В «Аптекарском огороде» МГУ подсказали, как записывать бывших в телефоне

В Ботаническом саду предложили называть бывших парней именами растений

Девушкам предложили использовать названия растений в качестве язвительных прозвищ для бывших. Подборку хороших вариантов опубликовала пресс-служба «Аптекарского огорода» МГУ.

Варианты как записать бывшего в телефоне. Видео © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Все представленные в видео варианты звучат достаточно хлёстко. Предложений несколько: морозник вонючий, шиповник собачий, гадючий лук хохлатый, жостер слабительный, кровохлёбка, копытень кавказский, горец растопыренный, кочедыжник красночерешковый, конский каштан обыкновенный.

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Такой способ возмездия бывшему партнёру имеет один весомый плюс — от него никто не пострадает. К сожалению, ссоры при расставании отнюдь не всегда проходят гладко и порой имеют серьёзные последствия: ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге перепалка подростка с 14-летней бывшей девушкой переросла в нападение. В один момент молодой человек достал аэрозольный пистолет и выстрелил экс-подруге в спину. У неё остались ожоги.

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Обложка © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Юрий Лысенко
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