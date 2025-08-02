Кочедыжник или копытень? В «Аптекарском огороде» МГУ подсказали, как записывать бывших в телефоне

Такой способ возмездия бывшему партнёру имеет один весомый плюс — от него никто не пострадает. К сожалению, ссоры при расставании отнюдь не всегда проходят гладко и порой имеют серьёзные последствия: ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге перепалка подростка с 14-летней бывшей девушкой переросла в нападение. В один момент молодой человек достал аэрозольный пистолет и выстрелил экс-подруге в спину. У неё остались ожоги.