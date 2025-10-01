Урожай посреди осени: Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2025 года со списком работ Оглавление Особенности работ в октябре 2025 года Фазы Луны в октябре 2025 года Благоприятные дни по лунному календарю Неблагоприятные дни по лунному календарю Работы в саду в октябре 2025 года по лунному календарю Работы в огороде в октябре 2025 года по лунному календарю Сбор урожая по лунному календарю на октябрь 2025 Как поступить с излишками урожая в 2025 году Народные приметы на октябрь 2025 года Лунный календарь садовода на октябрь 2025 года и причины, почему ему следуют. Удачные и неудачные дни для работ в саду и огороде в октябре по лунному календарю. Полезные народные приметы, лайфхаки, всё для садоводов и огородников — в материале Life.ru. 1 октября, 15:30 Лунный календарь садовода и огородника — что нам делать в октябре 2025 года? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум»

Многие дачники, садоводы и огородники живут по лунному календарю. Он оказывается весьма приемлемым способом немного заглянуть в будущее и спланировать посевную жизнь хотя бы на месяц вперёд. Луна помогала ориентироваться в жизни древним земледельцам, помогает и огородникам XXI века. Лунный календарь садовода на октябрь 2025 года расскажет, какие работы всё ещё можно выполнять на даче во второй месяц осени, когда их завершать и что нужно сделать, чтобы дачные растения пережили эту зиму.

Особенности работ в октябре 2025 года

Посев — самая плохая идея для октября. Лунный календарь садовода точно такого не советует. Фото © Freepik

Сажать в октябре ничего уже не надо. Наоборот, наступает пора, когда дачники, огородники, садоводы и сельскохозяйственные работники собирают последние остатки урожая. Поэтому и фронт работ на участке сильно сокращается. Некоторые вещи в октябре уже вообще нельзя делать, например пересаживать и пикировать растения. Но в то же время у любого дачника остаётся подоконник, относительно тёплое место, где можно попытаться вырастить лук или зелень. Из материала вы узнаете, когда в октябре по лунному календарю садовода и огородника строго-настрого запрещено что-либо сажать.

Фазы Луны в октябре 2025 года

Календарь садовода на октябрь 2025 — какие фазы пройдёт Луна и на что это повлияет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Carillet

Лунный календарь садовода чем-то похож на наш обычный лунный календарь. Он тоже ориентируется на фазы ночного светила. Спутник Земли проходит четыре основных этапа. Новолуние — ночь, когда на небе Луны вообще нет. Затем наступает растущая фаза лунного диска, которая завершается полнолунием. А период от полнолуния до новолуния — это убывающая Луна.

Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2025 года перечисляет все эти фазы. С 1-го по 6-е число Луна будет растущей. Седьмого — полнолуние. С восьмого по двадцатое октября Луна убывающая. Сначала будем видеть её почти что в полной окружности, пока спутник не превратится на ночном небе в маленький месяц. А 21 октября диск вообще исчезнет — наступит новолуние. С 22-го по 31-е число месяца Луна снова окажется растущей.

Благоприятные дни по лунному календарю

Благоприятные дни для разных работ на участке по календарю садовода и огородника на октябрь 2025. Инфографика © Life.ru

Лунный календарь огородника и садовода на октябрь 2025 года предполагает благоприятные даты, но стоит учитывать особенности сезона. Октябрь — это похолодание, причём сильное. Следовательно, любые работы возле корневой системы стоит завершить уже ко 2-му числу. Удобрения благоприятно вносить 1, 4, 5, 7, 22 и 23 октября. Уничтожать вредителей — 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22 и 23-го. Полив и орошение будут хороши 13, 14, 22 и 23 октября.

Что-то сажать или сеять, опять же, лучше всего у себя на подоконнике. Для этих целей подойдут лук, чеснок и хрен. Их можно будет высевать 1, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 октября. А вот зелень более привередлива, потому что укроп, фенхель, петрушку, шпинат, салат, кинзу, горчицу, тмин, сельдерей и базилик можно сажать только 5, 6, 8 и 14-го числа. Всего четыре дня, нужно чётко расставить приоритеты: какая зелень больше всего нужна вам в следующем году? Ну а самыми благоприятными для работы на земле датами по лунному календарю садовода на октябрь 2025 будут 1-е и 28-е числа месяца.

Неблагоприятные дни по лунному календарю

Неблагоприятных дней в октябре по лунному календарю огородника не так уж и много. С осторожностью стоит отнестись к 3-му числу месяца. Самая плохая дата — 20 октября. Несмотря на то что месяц будет теплее обычного во многих регионах, внезапные заморозки как раз около 20-го числа могут появиться. Нежелательным станет для садовых работ и 21-е число. И в принципе советуем по лунному календарю садовода проведать участок с 25-го по 28-е число, провести все работы для безопасности растений, а с 29-го по 31-е уже переходить на городской образ жизни.

Работы в саду в октябре 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2025 года советует выполнить следующие работы на своём участке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / encierro

По лунному календарю садовода на октябрь 2025 года запрещены следующие работы: пересадка, пикировка, заготовка и укоренение черенков, заготовка семенного материала. Всё-таки на дворе октябрь, это уже холодный месяц. Но всё остальное в саду делать можно и даже нужно. Вот какие работы нужны в саду в октябре. Влагозарядный полив сразу после листопада.

Уборка листьев.

Побелка стволов, она защищает от морозов. Глина, фунгициды от грибков, медный купорос — так кора деревьев не будет трескаться от холода.

Внесение минеральных и органических удобрений.

Обрезка и удаление сухих веток.

Укрытие кустов на зиму.

Работы в огороде в октябре 2025 года по лунному календарю

По лунному календарю садовода и огородника на октябрь 2025 огород тоже требует ухода. Фото © Freepik

В огороде в октябре 2025 года по лунному календарю огородника дел тоже немало. Надо собрать все остатки урожая. Несъедобные части растений вместе с разным мусором нужно убрать с грядок и из теплиц. Корневища хрена стоит выкопать, зиму они вряд ли переживут. Огород стоит перекопать и замульчировать грядки. За холодные месяцы почва насытится полезными веществами, а весной предстанет перед вами обогащённой и плодородной.

Сбор урожая по лунному календарю на октябрь 2025

Собираем урожай в октябре 2025 года по лунному календарю садовода — что, кроме тыквы? Фото © Shutterstock / FOTODOM

В октябре по лунному календарю садовода урожай бывает, более того — необходимо всё собрать, чтобы не пропало. Конечно, королевой урожая в октябре является тыква. Но к ней присоединяются также кабачки с поздними сортами патиссонов. Ведь они тоже тыквенные. Корнеплоды, капуста, поздние сорта фруктов и ягод, пряности... Октябрь обещает быть тёплым, значит, их нужно собрать в самом начале месяца.

Как поступить с излишками урожая в 2025 году

Народные приметы на октябрь 2025 года

Лунный календарь садовода и огородника — это замечательно, но есть ли у русского народа какие-то другие приметы? Фото © Freepik

Наши предки ориентировались не только по звёздам, Солнцу и Луне. Они также часами следили за живой природой. Когда и что делают растения? Как летают птицы? Сейчас пробежала лиса или дух лесной? Всё это их интересовало, вернее, было вопросом выживания. Главные народные приметы на октябрь такие. Если в октябре с берёзы и дуба падают грязные листья — зима будет суровой.

А если в октябре будет гроза — зима будет помягче.

То же самое с комарами, если они всё ещё живы в октябре — зима будет тёплой и ласковой.

Крот роет нору с восточной насыпью — зима будет сухой.

Ещё в январе на Life.ru появился материал о полном лунном календаре на 2025 год. Календарь садовода и огородника на октябрь немного раскрывает перед вами тайны Луны и Земли, корнеплодов и тыквенных. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности при домашнем консервировании продуктов. Эта процедура может быть опасна. Но если решитесь что-то консервировать, делайте это под фильмы из осенней подборки Life.ru.

Авторы Анна Волкова