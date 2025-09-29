Лунный календарь на октябрь 2025: календарь благоприятных дней и опасных дней месяца Оглавление Лунный календарь на октябрь 2025: фазы Луны Благоприятные дни в октябре 2025 года по лунному календарю Благоприятные дела для новолуния по лунному календарю на октябрь Благоприятные дела для полнолуния по лунному календарю на октябрь Неблагоприятные дни октября 2025 года по лунному календарю Неблагоприятные дела для новолуния по лунному календарю на октябрь Неблагоприятные дела для полнолуния по лунному календарю на октябрь Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос на октябрь 2025 Лунный календарь на октябрь 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, когда лучше краситься, когда лучше заводить новые знакомства, когда делать операции, советы астрологов на октябрь 2025 в материале Life.ru. 29 сентября, 16:12 Лунный календарь на октябрь 2025 года порадует вас благоприятными днями для стрижек и окрашивания. Обложка © ChatGPT

Лунный календарь поможет вам, даже если вы скептик. Для многих следование указаниям лунного календаря является частью жизни, основанной на глубокой вере в то, что большие космические камни с жидким ядром могут влиять на тайные энергии, пульсирующие среди жителей планеты. Для некоторых — просто способ перестраховаться, понять, когда в октябре будет полнолуние, и отложить плановую операцию на другой день. Потому что в полнолуние организм выделяет больше жидкости. Но даже если вы всю жизнь потешались над лунным календарём, просто ради эксперимента попробуйте спланировать по нему свой октябрь. Может быть, вам это понравится? В материале найдёте также лунный календарь стрижек и окрашивания волос 2025.

Лунный календарь на октябрь 2025: фазы Луны

Лунный календарь на октябрь — какие у Луны будут фазы? Повторится ли полнолуние? Инфографика © Life.ru

Разговор о лунном календаре на октябрь 2025 года необходимо начать с этапов, которые проходит спутник Земли в течение месяца. Фазы Луны — вот как они называются. Луна может находиться в четырёх основных фазах. Новолуние — период, когда ночного светила на небе вообще не видно. Растущая луна — это постепенное появление на небосводе сначала молодого месяца, а потом уже почти полной Луны. Полнолуние — это когда весь лунный диск виден на ночном небе. После данной фазы Луна начинает убывать.

С 1-го по 6 октября спутник Земли будет находиться в растущей фазе. Интересно, когда в октябре 2025 года оборотни начнут процессы обращения? Ответ — 7 октября, именно в этот день будет полнолуние. С 8-го по 20 октября включительно Луна будет постепенно пропадать с неба. А 21-го числа её и вовсе не будет на небе ночью. С 22 октября лунный диск снова перейдёт в статус растущего и будет таковым до конца месяца, это 31-е число. Потом придёт время лунного календаря на ноябрь.

Благоприятные дни в октябре 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на октябрь — года идут, а благоприятные дни всё так же есть в каждом месяце! Фото © Shutterstock / FOTODOM / conrado

По лунному календарю в каждом месяце есть несколько благоприятных дней. Октябрь — не исключение. Создаётся впечатление, будто месяц просто состоит из таких. 2 октября — просто шикарная дата, растущая луна в знаке зодиака Водолей. Уже через неделю, 8 октября, луна убывает в знаках зодиака Овен и Телец. А 22 октября, в среду, спутник Земли растёт в знаке Скорпиона. Но это «тройка», которая отмечена особенной удачей. Благоприятные даты в ноябре также следующие: 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28 и 29-е.

Благоприятные дела для новолуния по лунному календарю на октябрь

Лунный календарь на октябрь — как новолуние поможет нам в делах и что для этого нужно. Фото © Freepik

Новолуние издревле пугало людей в первую очередь отсутствием на ночном небе источника света. Никакой «Лунной ночи» Архипа Куинджи — раньше в новолуние всё погружалось во тьму. Сейчас его эффект немного «смазан», потому что вблизи больших городов наблюдается сильное световое загрязнение. Но до того, как Александр Лодыгин в 1874 году изобрёл лампочку накаливания, всё человечество знало правила поведения в новолуние, что можно делать. Вот список благоприятных дел.

На новолуние лучше всего посвятить себя долгосрочному планированию. Как бронирование билетов на следующий год, так и запись своих главных желаний в блокнотик — всё подойдёт, если включает планирование.

Начинайте на новолуние новые проекты, и удача вам обязательно улыбнётся!

Если пользуетесь наличными, пересчитайте их в новолуние. Если нет — составьте примерный финансовый план на месяц или поработайте со статистикой вашего банковского приложения. Эти практики «приглашают» деньги в дом.

Новолуние — удачный шанс заняться практиками оздоровления духа. Медитация в ночь новолуния — отличная идея.

Благоприятные дела для полнолуния по лунному календарю на октябрь

Полнолуние — противоположность новолуния. Тут мы снова можем вспомнить Архипа Куинджи и его прекрасный пейзаж, написанный в самый разгар полнолуния. Если смотреть на эту картину под «Лунную сонату» Бетховена, можно открыть поток мощных энергий, но лучше не делайте таких практик на полную Луну. Рассказываем, что на полнолуние по лунному календарю делать благоприятно.

Завершайте в полнолуние проекты. Это их символический финал как на небесах, так и на земле.

Подводите итоги. Итоги года, итоги месяца или итоги недели — неважно. Главное — понять, чего вы уже достигли.

Окуривание помещения шафраном на полнолуние поможет очистить жилище от тяжёлых вибраций.

Очищающие практики используйте не только в отношении дома, но и в отношении себя — можно принять ванну с морской солью или провести обряды ритуального самоочищения.

Неблагоприятные дни октября 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на октябрь, 2025 год. Каким будет влияние Луны, какие неблагоприятные дни будут в этом месяце? Фото © Freepik

Итак, мы знаем, что в лунном календаре на октябрь 2025 года благоприятными являются целых 15 дат. Но что с неблагоприятными днями? Таким точно будет 6 октября, когда фаза растущей луны за день до полнолуния станет полем боя для огненного знака зодиака Овен и водного знака зодиака Рыбы. Также можно пару раз оступиться 14 октября, когда по лунному календарю на октябрь неумолимо схлестнутся знаки зодиака Рак и Лев. Остальные дни в октябре будут нейтральными.

Неблагоприятные дела для новолуния по лунному календарю на октябрь

Лунный календарь на октябрь 2025 года — какие дела неблагоприятны для новолуния? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

А вот и самое главное — неблагоприятные дела. Что нельзя делать в новолуние? Отвечаем кратко и ёмко. Никаких крупных финансовых трат! Вложения в бизнес или недвижимость, деловые сделки, даже покупка билетов — всё может обернуться чем-то неприятным.

Не подвергайте себя большим физическим нагрузкам. Старый шкаф можно вынести из квартиры в любой другой день.

Не начинайте конфликтов. Впрочем, их лучше вообще не начинать, независимо от новолуния.

Публичные выступления или презентации в этот день могут пойти не по плану, например сорваться. Учитывайте это при планировании событий.

Неблагоприятные дела для полнолуния по лунному календарю на октябрь

По лунному календарю на октябрь в полнолуние тоже можно «получить по шапке», если не соблюдать особых запретов. Издавна люди считали, что на полную луну обращаются в зверей оборотни, активизируются ведьмы, мелкие демоны, русалки, прочая нечисть. Вот что не стоит делать в полнолуние. Плановые операции могут обернуться неожиданностями. Хирургам в полнолуние труднее работать, как эмоционально, так и физически, ведь кровоток в эту ночь особенно силён.

Визиты к косметологу на полнолуние — плохая идея. Причины такие же, как и в случае операций.

Если от вас требуют быстрого, импульсивного решения под влиянием эмоций, не поддавайтесь. Во-первых, по телефону в таком стиле часто орудуют мошенники. Во-вторых, редкие внезапные решения оборачиваются удачно. Скорее наоборот.

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос на октябрь 2025

Лунный календарь стрижек на октябрь — когда к парикмахеру? Можно ли делать окрашивание волос в октябре? Инфографика © Life.ru

Лунный календарь стрижек, как и лунный календарь окрашивания волос, — тоже важная часть жизни современного человека, если он следит за своей причёской. Общее правило такое — если стричь волосы на убывающую луну, они будут медленнее расти, если на растущую — наоборот. Так что растущая луна — это фаза для экспериментов. Если причёска вам не понравится, всё равно быстро отрастёт. А убывающая — время, когда надо быть осторожным в плане как стрижек, так и окрашиваний. Однозначно благоприятными как для стрижек, так и для окрашивания будут 2, 18, 27 и 28-е числа. Не стоит посещать салон красоты 10, 12, 19 и 24-го. 19 октября по лунному календарю особенно остерегайтесь окрашиваний.

Теперь мы знаем, как планировать следующий месяц по лунному календарю на октябрь 2025 года. Когда можно идти на операцию, какие дни благоприятны, а какие — нет, даты стрижек и окрашиваний волос... Увидимся в лунном календаре на ноябрь! А если вас интересуют октябрьские талисманы, но у Life.ru есть подборка самых мощных.

