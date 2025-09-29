Рыбалка в октябре: какие дни считаются благоприятными, а когда клевать не будет вообще

Начинается второй осенний месяц, а это значит, что воздух становится прохладнее, вода в реках и озёрах прозрачнее. А рыба между тем тоже меняет свои повадки. Октябрь для многих рыболовов — особенный месяц, когда уловы могут быть рекордными, если правильно выбрать день. Рыба в это время активно готовится к зиме, накапливает силы и жир, поэтому клёв в определённые периоды бывает особенно жадным. Однако есть и такие дни, когда, несмотря на все старания и лучшие снасти, рыба словно уходит в подполье.

Наши предки давно заметили: успех рыбалки зависит не только от мастерства рыбака, но и от влияния природы. Луна, атмосферное давление, смена ветров и даже осенние праздники — всё это отражается на поведении рыбы. Поэтому опытные рыбаки сверяют свои планы не только с прогнозом погоды, но и с народным календарём, где отмечены лучшие дни для выхода на воду.

Октябрь щедр на возможности, но к нему нужно подходить мудро. Чтобы не тратить время впустую и не вернуться домой с пустым садком, важно знать: какие даты благоприятны для клёва, а в какие даже проверенные места окажутся безжизненными. Это не просто советы, а своего рода навигация по осенним ритмам природы. Успешный улов рыбы зависит от множества факторов. Опытные рыбаки обращают внимание на погодные условия, природные приметы и даже фазы Луны, чтобы предсказать хороший клёв.

Погодные условия и клёв

Рыбалка в октябре: как погода влияет на рыб, какие активно кормятся в холодную погоду, а какие уже ушли в спячку? Фото © «Шедеврум»

Наилучший клёв обычно наблюдается в устойчивую, умеренно прохладную погоду без резких перепадов — особенно в длительные периоды безветрия с небольшими кратковременными дождями или при умеренной облачности без осадков. Стабильное атмосферное давление и лёгкий ветер также способствуют активности рыбы.

Резкое изменение погоды, например перед грозой при быстром падении давления, обычно приводит к тому, что рыба прячется и перестаёт клевать. Во время самой грозы или сильного шторма клёва практически не бывает. В целом рыба предпочитает плавные изменения: при длительно плохой погоде она может адаптироваться и понемногу начать клевать, но резкие похолодания или скачки давления вызывают длительные перерывы в её активности.

А в позднюю осень, с которой начинается октябрь, с понижением температуры воды активность белой рыбы заметно падает, зато у хищников начинается жор. Например, щука и окунь в октябре кормятся особенно активно, готовясь к зиме. Это означает, что в октябрьскую прохладную погоду днём можно рассчитывать на отличный клёв именно хищной рыбы.

Народные приметы: когда будет улов, а когда нет

Народные приметы: как понять, что улов будет богатым, а что указывает на будущую неудачу. Фото © «Шедеврум»

По народным наблюдениям, некоторые природные явления подсказывают рыбакам о будущей удаче, а другие предупреждают, что можно зря потратить время. Хороший улов традиционно обещают тихие, влажные вечера и ясные ночи: например, если поздно вечером трава покрылась росой и дым от костра поднимается прямо вверх, наутро ожидается отличный клёв. Ясное звёздное небо ночью тоже предвещает погожий день, который будет благоприятствовать рыбалке. В целом же, согласно приметам, спокойная погода и активность окружающей природы — прыгающая рыба, летающие насекомые, высоко парящие ласточки — верные признаки, что рыбалка будет результативной.

Плохими признаками считаются надвигающееся ненастье и помутнение воды. Если дым у вечернего костра стелется по земле — погода ухудшится, и удачи в ловле не будет. После затяжных ливней, когда вода в водоёме поднялась и помутнела, клёв обычно резко ухудшается. Народная примета гласит, что при сильно прибывшем паводке рыба практически не клюёт.

С давних времён существовали и календарные табу. Например, 5 октября в день Ионы и Фоки на Руси строго запрещалось рыбачить. В этот народно-православный праздник никто не ловил и не ел рыбу, поминая библейского Иону в чреве кита.

Фазы Луны и поведение рыбы

Как поведение рыбы связано с фазами Луны. Фото © «Шедеврум»

Лунный цикл тоже влияет на клёв, хотя и опосредованно. Общепринято мнение, что неблагоприятными для рыбалки бывают дни полнолуния и новолуния — в эти периоды поведение рыбы нестабильно и спрогнозировать клёв трудно. Во время полнолуния рыба капризничает: её активность может то возрастать, то почти сходить на нет. В новолуние отмечается аналогичная картина нестабильности, хотя некоторые хищники, например щука, окунь, именно в новолуние становятся более подвижными и лучше реагируют на приманки.

Лучший клёв наблюдается в фазах, отдалённых от новолуния и полнолуния. Практика показывает, что в первую и последнюю четверти луны, особенно на растущей, рыба ведёт себя активнее. Например, в октябре 2025 года полнолуние будет 7 октября, а новолуние 21 октября. Соответственно, рыболовам нужно планировать выезды на середину и конец месяца: с 1-го по 6 октября клёв был наиболее устойчивым. И вновь активность рыб усилится в период растущей Луны после новолуния — с 22-го по 31 октября.