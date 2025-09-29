7 отечественных фильмов, которые женщины после 45 лет обожают пересматривать осенью

После бабьего лета в наших широтах наступает золотая осень. Температура слегка падает, но природа компенсирует физический дискомфорт. Везде, где растут деревья, становится нереально красиво. Вот так пейзаж золотой осени описывает в стихотворении «Листопад» Иван Бунин: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, Весёлой, пёстрою стеной стоит над светлою поляной». Александр Сергеевич Пушкин замечает «в багрец и в золото одетые леса». А картину Исаака Левитана «Золотая осень» хотя бы раз в книжке или в Интернете видел каждый. Но не только поэтов и художников вдохновляла осенняя пора. Осенние фильмы — это уже практически отдельный поджанр кинематографа. В материале расскажем, какие отечественные картины особенно греют душу зрительницам «от сорока пяти», но и всех остальных тоже не оставят равнодушными.

«Доживём до понедельника» (1968)

Осенние фильмы в жанре мелодрамы — что посмотреть уютным октябрьским вечерком? Фото © Кадр из фильма «Доживем до понедельника», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Георгий Полонский / Kinopoisk

«Доживём до понедельника» Станислав Ростоцкий принципиально снимал осенью. Ведь это классическая, самая известная в СССР картина о школьной жизни. Четверг, пятница и суббота посреди первой четверти. Учитель истории Илья Семёнович Мельников — принципиальный фронтовик, в течение этих трёх дней у него нарастает неприязнь к лицемерию в школьной жизни. Мельников даже требует отпуск у директора школы, тоже фронтовика, который во время войны пострадал как раз из-за принципиальности однополчанина. На фоне напряжённого ментального состояния у Ильи Семёновича происходит конфликт с новичком в коллективе — молодой учительницей английского Натальей Сергеевной Гореловой. Доживут ли герои до понедельника? Посмотрите и узнаете!

«Осень» (1974)

Советские осенние фильмы — как кино СССР изображало любимую пору Бунина. Фото © Кадр из фильма «Осень», режиссёр Андрей Смирнов, сценарист Андрей Смирнов / Kinopoisk

В Советском Союзе этот фильм подвергся жёсткой цензуре. В прокат он вышел только в 1976 году в количестве 261 копии — тираж по тем временам очень ограниченный. В первую очередь цензоров смутили «откровенные постельные сцены», которые в 2025 году выглядят весьма целомудренными. Андрей Смирнов за них на несколько лет был отстранён от съёмки своих фильмов. По сюжету Илья и Александра — двое интеллигентов, которые знали друг друга с детства, но потом перестали общаться. Илья теперь врач, женился, и в браке он несчастен. Саша — инженер, вышла замуж и тоже не сильно довольна отношениями. Совершенно случайно двое оказываются на восемь лет на глухом полустанке, где, кажется, кроме коровы и доярки, нет ни одной живой души. Герои представились мужем и женой. Вас ожидает трогательная драма о любви и множество прекрасных осенних пейзажей.

«Служебный роман» (1977)

«Служебный роман» особенно хорошо смотрится осенью. Каждый кадр наполняет теплом. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

О «Служебном романе» написано так много, что слова кажутся лишними. Представим этот фильм как вечную комедийно-мелодраматическую советскую классику. Эльдар Рязанов показал повседневность одного московского НИИ во всей красе. Главная в нём — Людмила Прокофьевна Калугина, по прозвищу Мымра. А ещё тут есть болтушка-секретарша Верочка, которая каждый день добирается до работы на электричке, одевается по моде и знает все секреты соблазнения. Когда в НИИ появляется статистик Анатолий Ефремович Новосельцев, начинается настоящий служебный роман.

«Вам и не снилось…» (1980)

Осенние фильмы... «Вам и не снилось…» может показаться среди них парадоксом, но посмотреть его должен каждый. Фото © Кадр из фильма «Вам и не снилось...», режиссёр Илья Фрез, сценаристы Илья Фрез, Галина Щербакова / Kinopoisk

Если «Служебный роман» — это комедия, то фильм «Вам и не снилось…» — это чистое, лирическое кино о том, как влюблялись советские подростки. Кто-то сравнивает его с американской «Вестсайдской историей», но подростковых банд в фильме, слава богу, нет, так что сравнение некорректно. «Вам и не снилось…» просто показывает, что было бы, если бы Ромео и Джульетта родились в СССР. Илья Фрэз снял картину по одноимённому роману Галины Щербаковой. Старшеклассники Катя и Роман влюбляются друг в друга, но семья Ромки считает семью Катерины «порочной» и запрещает подросткам общаться. Финал фильма вселяет в сердце надежду.

«Настя» (1993)

Что посмотреть осенью? Среди фильмов девяностых особенно выделяется «Настя» 1993 года. Фото © Кадр из фильма «Настя», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Александр Адабашьян, Георгий Данелия, Александр Володин / Kinopoisk

Фильм «Настя» снял Георгий Данелия. Он же явил миру «Джентльменов удачи», и события «Насти» проходят в той же вселенной. Мы даже увидим в кадре обчищающего квартиру Савелия Крамарова в роли Косого. Через 21 год после поимки Доцента мир сошёл с ума: в городе, где живёт главная героиня, Настя, нет электричества, а трамваи передвигаются только потому, что за собой по рельсам их тянут бронетранспортёры. Глубокой ночью добрая волшебница на велосипеде дарит Насте исполнение двух желаний. Сначала героиня пожелала стать самой красивой — и тут же об этом пожалела.

«Водитель для Веры» (2004)

Золотая осень обычно длится недолго. Но если хочется перейти в меланхолический ноябрьский режим плавно, то «Водитель для Веры» отлично подходит. Фото © Кадр из фильма «Водитель для Веры», режиссёр Павел Чухрай, сценарист Павел Чухрай / Kinopoisk

«Водитель для Веры» — фильм Павла Чухрая, события происходят в атмосфере СССР шестидесятых. Мы попадаем в закрытый для чужих глаз мир советского силового сообщества, где сотрудники КГБ плетут интриги против генералов и каждый шаг должен быть продуман до мелочей. Об этом прекрасно знает детдомовец Виктор, который стал сержантом в Кремлёвской роте. Когда генерал Сергей Серов приглашает Витю на работу личным водителем, тот соглашается и начинает планировать брак по расчёту с дочерью генерала, Верой. Но в паре быстро возникают чувства, и так отношения, основанные на карьеризме, превращаются в любовь.

«Питер FM» (2006)

Посмотрите «Питер FM» осенью с чашечкой какао — приятная ностальгия по нулевым вам обеспечена. Фото © Кадр из фильма «Питер FM», режиссёр Оксана Бычкова, сценаристы Оксана Бычкова, Нана Гринштейн / Kinopoisk

«Питер FM» — первое, что приходит в голову, когда мы говорим «нулевые». Это не просто фильм, а гимн целого десятилетия и отражение эпохи красивых мобильных телефонов. Режиссёром выступила Оксана Бычкова, и картина стала отражением той самой жизни нулевых, которую действительно хотелось бы запомнить. Маша Емельянова — диджей на радио, Максим Васильев — архитектор из Нижнего Новгорода. Маша скоро выходит замуж, а Максим скоро едет в Германию работать над проектом. Но диджей теряет мобильный телефон, и это переворачивает судьбы обоих.