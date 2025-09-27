«Проклятие Супермена»: Когда фильмы приносили несчастье голливудским актёрам

Некоторые голливудские ленты обросли не только гастрольными байками и кассовыми рекордами, но и настоящими мистическими историями — от случайных травм до смертей и пожаров. Слухи о «нечистой» ауре фильмов распространялись так быстро, что картин стали бояться и почитать одновременно. Об этом рассказывает Кино Mail.

Патрик Троутон и Грегори Пек в фильме «Омен» © IMDb

Съёмки оккультного триллера «Омен» сопровождались серией зловещих совпадений: молнии поражали самолёты, в которых летели сценарист Дэвид Зельцер и актёр Грегори Пек; позже один из самолётов, связанный с прокатом, разбился с человеческими жертвами. Кроме того, в отеле, где останавливался режиссёр Ричард Доннер, прогремел взрыв — мелочи, которые складывались в ощущение реального проклятия.

История «Человека из стали» тоже обзавелась мрачной легендой. Таинственная гибель Джорджа Ривза и трагический исход для Кристофера Рива, оставшегося инвалидом после падения с лошади, породили устойчивую версию: роль Супермена будто приносит несчастье исполнителям. Даже второстепенные участники франшизы нередко попадали в неприятности, что только подпитывало слухи и страхи публики. В Голливуде даже устоялось выражение «Проклятие Супермена».

Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Никита Кологривый угодил под камнепад во время рабочей поездки в Дагестан. Камни полетели на артиста, пока он расчищал дорогу, чтобы проехать по ней на машине.