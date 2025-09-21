Интервидение
21 сентября, 08:12

Актёр Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане и поранил ногу

Российский актёр Никита Кологривый, находясь на съёмках в Дагестане, оказался в опасной ситуации: во время движения по серпантину начался оползень, и камни с горы обрушились на дорогу.

В Дагестане актёр Никита Кологривый попал под камнепад и поранил ногу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ n.kologrivyy

Камнепад произошёл, когда актёр пытался расчистить дорогу для прохода машины. Один из камней попал в Никиту, но он остался цел. Сейчас съёмки продолжаются, а Кологривый поделился впечатлениями о том, что такие моменты оставляют сильное впечатление и требуют осторожности в горах.

Кологривый исполнит роль Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа»

Ранее племянник лидера группы «Сектор газа» Юрий Япрынцев выразил сомнение в том, что актёр Никита Кологривый подходит на роль Юрия Хоя. По его мнению, артист не соответствует образу легендарного рокера ни по росту, ни по телосложению, а первые кадры будущего фильма усилили это впечатление. Япрынцев отметил, что внешность Кологривого можно было бы приблизить к оригиналу с помощью грима и современных технологий.

