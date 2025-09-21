Актёр Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане и поранил ногу
Российский актёр Никита Кологривый, находясь на съёмках в Дагестане, оказался в опасной ситуации: во время движения по серпантину начался оползень, и камни с горы обрушились на дорогу.
Камнепад произошёл, когда актёр пытался расчистить дорогу для прохода машины. Один из камней попал в Никиту, но он остался цел. Сейчас съёмки продолжаются, а Кологривый поделился впечатлениями о том, что такие моменты оставляют сильное впечатление и требуют осторожности в горах.
