Актёр Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане и поранил ногу

Российский актёр Никита Кологривый, находясь на съёмках в Дагестане, оказался в опасной ситуации: во время движения по серпантину начался оползень, и камни с горы обрушились на дорогу.

В Дагестане актёр Никита Кологривый попал под камнепад и поранил ногу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ n.kologrivyy

Камнепад произошёл, когда актёр пытался расчистить дорогу для прохода машины. Один из камней попал в Никиту, но он остался цел. Сейчас съёмки продолжаются, а Кологривый поделился впечатлениями о том, что такие моменты оставляют сильное впечатление и требуют осторожности в горах.