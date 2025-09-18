Кочаров: Кологривый исполнит роль Юрия Хоя в фильме о группе Сектор газа

Онлайн-кинотеатр Premier приступил к созданию биографической картины о рок-группе «Сектор газа». Солиста Юрия Хоя воплотит на экране актёр Никита Кологривый. Об этом сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.

Во время презентации новых проектов Premier продюсер уточнил, что работы над фильмом находятся на ранней стадии: была проведена лишь одна съёмочная смена. В рамках мероприятия участникам показали тизер, в котором Кологривый появился в образе музыканта. Кочаров выразил надежду на выпуск ленты в следующем году.