Кочаров: Кологривый исполнит роль Юрия Хоя в фильме о группе Сектор газа
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy
Онлайн-кинотеатр Premier приступил к созданию биографической картины о рок-группе «Сектор газа». Солиста Юрия Хоя воплотит на экране актёр Никита Кологривый. Об этом сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.
Во время презентации новых проектов Premier продюсер уточнил, что работы над фильмом находятся на ранней стадии: была проведена лишь одна съёмочная смена. В рамках мероприятия участникам показали тизер, в котором Кологривый появился в образе музыканта. Кочаров выразил надежду на выпуск ленты в следующем году.
Напомним, ранее появилась информация, что в России якобы обсуждается возможный запрет творчества группы «Сектор газа». Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина извинилась перед поклонниками за фривольную интерпретацию её высказывания и опровергла информацию о запрете группы. Музыкальный критик заявил, что новое поколение практически не слушает песни группы, отдавая предпочтение другим исполнителям. Фанатами коллектива остаются люди, выросшие в 80-е и 90-е.