Племянник Хоя: Кологривый не подходит на роль солиста в фильме про Сектор газа

Актёр Никита Кологривый совершенно не подходит на роль Юрия Хоя, уверен племянник лидера группы «Сектор газа» Юрий Япрынцев. По его словам, артист не соответствует образу легендарного рокера ни по росту, ни по телосложению. Причём негативное впечатление от игры звезды у родственника музыканта возникли с первых же кадров будущего фильма.

Япрынцев подчеркнул, что внешность актёра можно сделать максимально похожей на оригинал с помощью грима и современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. При этом он предположил, что, возможно, бюджетные ограничения авторам картины помешали реализовать это.

«Может быть, их бюджет не позволяет, тогда зачем браться и лепить. Непонятно, на кого это все рассчитано. <…> Просто не понравился еще, потому что всё-таки Хой был под метр девяносто, а тут…» — удивился собеседник 360.ru.

Племянник рокера добавил, что сценаристы и режиссёры фильма с ним не связывались, хотя могли консультироваться с дочерью Хоя. Он подчеркнул, что пока слишком рано судить о качестве киноленты, так как он видел лишь небольшой ролик, но этот ролик ему не понравился.