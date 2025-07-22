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22 июля, 19:28

Никита Кологривый сыграет маньяка Зверя из команды Меглина в новом сезоне сериала «Метод»

Никита Кологривый сыграет маньяка по прозвищу Зверь в сериале Метод 3

Обложка © Кинопоиск/ Кадр из сериала «Метод 3», режиссёр Юрий Быков, сценарист Александр Матвеев.

Обложка © Кинопоиск/ Кадр из сериала «Метод 3», режиссёр Юрий Быков, сценарист Александр Матвеев.

Актёр Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод» с Константином Хабенским в главой роли. Артист исполнил роль социопата-нарцисса по имени Зверь.

Сюжет сериала будет вращаться вокруг персонажа Кологривого и других серийных убийц, которые объединятся под руководством следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) для охоты на своих «собратьев». В команду Меглина также войдут Лев Зулькарнаев (Кода), Эльдар Калимулин (Сталкер), Анна Банщикова (Ангел), Снежана Самохина (Фрида), Егор Кенжаметов (Связист), Игорь Черневич (Бобёр) и Денис Бургазлиев (Джин). Новую героиню по имени Лера сыграет Анна Савранская, сообщает «КиноПоиск».

Режиссёром третьего сезона, как и первого, будет Юрий Быков. Премьера продолжения сериала запланирована на осень 2025 года.

Актёр из сериала «Метод» умер в 60 лет
Актёр из сериала «Метод» умер в 60 лет

Ранее Кологривый рассказал, что не планирует останавливаться на российских фильмах. Он сообщил, что планирует принять участие в неком зарубежном проекте.

Анастасия Никонорова
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