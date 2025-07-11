Прощай Россия? Актёр Кологривый рассказал об участии в зарубежном проекте

« Планируется. Пока не можем рассказывать, конечно », — сказал он, отвечая на вопрос о своей возможной работе за рубежом.

По всей видимости, мечты актёра исполнились, ведь ранее Кологривый говорил, что хочет сниматься в зарубежном кино. Например, ему особо было интересно принять участие в проектах из Китая или Голливуда. Актёр уверен, что таким образом он сможет развиваться и улучшать свои навыки. Более того, ему нужен «вызов», чтобы постоянно расти в творческой среде. При этом, по его словам, в России ему уже «тесно», поэтому нужны проекты, чтобы он «не спал».