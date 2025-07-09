Российский актёр Юра Борисов сыграет сооснователя OpenAI

Российский актёр Юра Борисов утверждён на одну из ключевых ролей в новом проекте известного итальянского режиссёра Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»). Борисов может воплотить на экране образ Ильи Суцкевера — сооснователя компании OpenAI.

В основу сценария, написанного Саймоном Ричем («Аббатство Даунтон»), легли реальные события, когда Альтман (его, вероятно, сыграет Эндрю Гарфилд) был уволен советом директоров, но вернулся на должность через пять дней. Моника Барбаро рассматривается на роль технического директора OpenAI Миры Мурати.

Как сообщает The Hollywood Reporter, съёмки под руководством Гуаданьино, который взялся за проект после заморозки «Сержанта Рока» для DC, начнутся этим летом в Сан-Франциско и Италии. Продюсерами выступят Дэвид Хейман («Гарри Поттер») и Джеффри Клиффорд.