«Невозможно создать искусственно»: Кончаловский рассказал, как нужно снимать кино про СВО

Фильмы о специальной военной операции (СВО) должны снимать люди, которые непосредственно участвовали в этом. Такое мнение высказал российский кинорежиссёр Егор Кончаловский во время пресс-конференции, посвящённой старту всероссийской акции «Связующая нить».

«Про Донбасс и про СВО, конечно, должны снимать люди, которые там побывали. Сейчас будут ветераны и, наверняка, среди ветеранов СВО будут те, которые станут режиссёрами и будут делать кино», — ответил он.

Кончаловский уверен, что это ощущение, когда находишься в зоне боевых действий, невозможно создать искусственно, особенно, если сам находишься в тепле и безопасности. Поэтому в большинстве своём советское кино, например, о войне снимали либо фронтовики, либо те, которые были близки к военным действиям.