«Невозможно создать искусственно»: Кончаловский рассказал, как нужно снимать кино про СВО
Режиссёр Кончаловский: Снимать фильмы про СВО должны те, кто там побывал
Егор Кончаловский. Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов
Фильмы о специальной военной операции (СВО) должны снимать люди, которые непосредственно участвовали в этом. Такое мнение высказал российский кинорежиссёр Егор Кончаловский во время пресс-конференции, посвящённой старту всероссийской акции «Связующая нить».
«Про Донбасс и про СВО, конечно, должны снимать люди, которые там побывали. Сейчас будут ветераны и, наверняка, среди ветеранов СВО будут те, которые станут режиссёрами и будут делать кино», — ответил он.
Кончаловский уверен, что это ощущение, когда находишься в зоне боевых действий, невозможно создать искусственно, особенно, если сам находишься в тепле и безопасности. Поэтому в большинстве своём советское кино, например, о войне снимали либо фронтовики, либо те, которые были близки к военным действиям.
Ранее российский режиссёр Никита Михалков высказался о создании фильмов про СВО. Сам он не реализует проекты на данную тему, так как считает, что наиболее масштабную работу удастся создать лишь спустя время, когда конфликт утихнет, чтобы можно было увидеть весь объём происходящего, причины и результаты.