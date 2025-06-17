«Большое видится на расстоянье»: Михалков процитировал Есенина, говоря об идее снять фильм про СВО
Никита Михалков: Чтобы снять хороший фильм про СВО, должно пройти время
Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Российский режиссёр Никита Михалков высказался о создании фильмов о специальной военной операции (СВО). Сам он не реализует проекты на данную тему, так как считает, что наиболее масштабную и значимую работу удастся создать лишь спустя время, когда конфликт утихнет. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Михалков раскрыл, когда возьмётся за художественное кино о спецоперации. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Михалков признал, что документальное и информационное кино, а также телевизионные программы, рассказывающие о происходящем, крайне важны. Режиссёр подчеркнул, что их качество должно быть безупречным. Затем он выразил мнение по своей ситуации.
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье. Что касается художественного кино, то лично я считаю для себя, что я мог бы это делать только тогда, когда это отойдёт на некоторое расстояние, чтобы можно было объёмно увидеть весь объём происходящего, причины происходящего и результаты происходящего, но не сейчас», — пояснил Михалков.
А ранее Life.ru сообщал, что в России снимут фильм о вынесшей мужа с поля боя тувинке, которую президент РФ Владимир Путин просил не возвращаться на СВО и остаться рядом с семьёй. Также глава государства не смог сдержать эмоций во время рассказа россиянки о своём сыне-герое, погибшем на СВО. Женщина поведала президенту, что её сын взял огонь на себя.