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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 июня, 13:16

«Большое видится на расстоянье»: Михалков процитировал Есенина, говоря об идее снять фильм про СВО

Никита Михалков: Чтобы снять хороший фильм про СВО, должно пройти время

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Российский режиссёр Никита Михалков высказался о создании фильмов о специальной военной операции (СВО). Сам он не реализует проекты на данную тему, так как считает, что наиболее масштабную и значимую работу удастся создать лишь спустя время, когда конфликт утихнет. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Михалков раскрыл, когда возьмётся за художественное кино о спецоперации. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Михалков признал, что документальное и информационное кино, а также телевизионные программы, рассказывающие о происходящем, крайне важны. Режиссёр подчеркнул, что их качество должно быть безупречным. Затем он выразил мнение по своей ситуации.

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье. Что касается художественного кино, то лично я считаю для себя, что я мог бы это делать только тогда, когда это отойдёт на некоторое расстояние, чтобы можно было объёмно увидеть весь объём происходящего, причины происходящего и результаты происходящего, но не сейчас», — пояснил Михалков.

Михалков предупредил депутатов, что бойцы СВО обратятся к ним с вопросами
Михалков предупредил депутатов, что бойцы СВО обратятся к ним с вопросами

А ранее Life.ru сообщал, что в России снимут фильм о вынесшей мужа с поля боя тувинке, которую президент РФ Владимир Путин просил не возвращаться на СВО и остаться рядом с семьёй. Также глава государства не смог сдержать эмоций во время рассказа россиянки о своём сыне-герое, погибшем на СВО. Женщина поведала президенту, что её сын взял огонь на себя.

Мария Любицкая
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