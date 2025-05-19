«Тогда все знали, кто противник»: Режиссёр Фадеев сравнил ситуацию в России с 1941 годом

Режиссёр и продюсер документальных фильмов Максим Фадеев провёл параллель между текущей ситуацией в России и событиями 1941 года. Его слова приводит издание NEWS.ru. «»

На пресс-конференции, посвящённой проекту «Культурный десант 45/25», режиссер заявил, что российское общество недооценивает серьёзность последствий, вызванных украинским кризисом.





«Ситуация хуже, чем в 41-м году. Тогда все знали, кто противник и какой образ победы. Сейчас эта война уже в школах, вузах. Задача противника сделать так, чтобы стало стыдно быть русскими. Мы видим, как они это делают на Украине», — заявил Фадеев.

По его словам, конфликт в зоне СВО представляет собой только 7% от общего объема военных действий, направленных против России.