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Регион
19 мая, 17:45

«Тогда все знали, кто противник»: Режиссёр Фадеев сравнил ситуацию в России с 1941 годом

Режиссёр Фадеев: Нынешний противник РФ коварнее, чем в 1941-м

Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Режиссёр и продюсер документальных фильмов Максим Фадеев провёл параллель между текущей ситуацией в России и событиями 1941 года. Его слова приводит издание NEWS.ru. «»

На пресс-конференции, посвящённой проекту «Культурный десант 45/25», режиссер заявил, что российское общество недооценивает серьёзность последствий, вызванных украинским кризисом.

«Ситуация хуже, чем в 41-м году. Тогда все знали, кто противник и какой образ победы. Сейчас эта война уже в школах, вузах. Задача противника сделать так, чтобы стало стыдно быть русскими. Мы видим, как они это делают на Украине», — заявил Фадеев.

По его словам, конфликт в зоне СВО представляет собой только 7% от общего объема военных действий, направленных против России.

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Наталья Демьянова
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