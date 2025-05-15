Близнецы из «Приключений Электроника» стали казачьими генералами на СВО

Актёры Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие звёздные роли в культовой ленте «Приключения Электроника», участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации в должности генералов казачьего подразделения. Об этом артисты рассказали в интервью RTVI.

«Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — объяснил Юрий Торсуев, который в знаменитой советской ленте играл Сыроежкина.

Братья Торсуевы признались, что у них есть родственники на Украине, но все они боятся публично высказываться в поддержку российской стороны. По словам актёров, даже поддерживаться телефонную связь со знакомыми и с близкими из России очень опасно в Незалежной. Однако братья уверены, что всё закончится объединением народов после победы Москвы на СВО.

«Они [украинские родственники] боятся. Нам нельзя с ними поддерживать отношений. Мы же не хотим им зла. Мы когда придём в Киев, тогда мы их найдём и обнимем, поцелуем и скажем: «Дождались!» — поделился Владимир.

Также браться рассказали, что казаки в рядах ВС РФ воюют отважно и с полной отдачей, поэтому у критиков нет поводов сомневаться в скорой победе. Торсуевы добавили, что чётко выполняют приказы командования и ответственно подходят к своей службе на благо Родины.