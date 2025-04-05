Актёр Владимир Торсуев, прославившийся на всю страну благодаря фильму «Приключения Электроника», признался, что его с братом Юрием перестали узнавать после взросления. По мнению советской легенды, слава — вэто ременное явление, которое не оставляет в жизни следа.

Сыгравший Электроника Владимир Торсуев признался, что его перестали узнавать. Видео © Пятый канал

«Мы очень быстро повзрослели и многие перестали нас узнавать», — подчеркнул собеседник Пятого канала.