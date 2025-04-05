Сыгравший Электроника Владимир Торсуев признался, что его перестали узнавать
Владимир и Юрий Торсуевы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёр Владимир Торсуев, прославившийся на всю страну благодаря фильму «Приключения Электроника», признался, что его с братом Юрием перестали узнавать после взросления. По мнению советской легенды, слава — вэто ременное явление, которое не оставляет в жизни следа.
Сыгравший Электроника Владимир Торсуев признался, что его перестали узнавать. Видео © Пятый канал
«Мы очень быстро повзрослели и многие перестали нас узнавать», — подчеркнул собеседник Пятого канала.
Ранее Электроник объяснил, как его легко можно отличить от Сыроежкина. Владимир Торсуев заявил, что у них с братом-близнецом разные характеры, в частности, Юрий более вспыльчивый.