«Я более спокойный»: Электроник объяснил, как его легко можно отличить от Сыроежкина

Исполнитель роли Электроника в культовом советском фильме Владимир Торсуев заявил, что его сложно спутать с братом-близнецом благодаря разным характерам. По словам актёра, Юрий более вспыльчивый, тогда как он гораздо спокойнее реагирует на вещи.

«Всегда считалось, что я более спокойный, более уравновешенный. Наверное, поэтому режиссёр так придумал, что братик играл Сыроежкина, а я Электроника», — пояснил Владимир в интервью Пятому каналу.

Актёр рассказал, что в разные периоды жизни лидерская роль переходила то к нему, то к брату. Поведение и реакция аристов на съемочной площадке также зависели от обстоятельств.

Сейчас Торсуевым по 58 лет. После ярких киноролей они пробовали себя в бизнесе, но не добились успеха. Владимир побывал в браке пять раз и воспитывает дочь Елизавету. Юрий был женат дважды и имеет двоих детей — сына Никиту и дочь Анастасию.