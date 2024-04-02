"Адреналинчика хапнули": Близнецы из "Приключений Электроника" едва не попали в плен к СБУ

Исполнитель главной роли в культовом советском фильме "Приключения Электроника" Владимир Торсуев рассказал, как вместе с братом-близнецом Юрием едва не угодил в плен к украинским спецслужбам. По его словам, это произошло во время поездки в Донбасс в декабре 2014 года.

Звезда "Приключений Электроника" Торсуев рассказал, как вместе с братом чуть не попал в плен к СБУ. Видео Telegram / "Абзац"

Торсуев рассказал, что когда он вместе с братом приехал в Донбасс, то сразу же кто-то "сделал звоночек в СБУ". Украинские спецслужбы с того дня начали в буквальном смысле охотиться за Электроником и Сыроежкиным. Из-за переполненных автобусов, в которых по большей части тогда эвакуировали женщин и детей, артисты решили возвращаться домой самостоятельно. На границе с Россией в кафе одна женщина вызвалась им помочь с транспортом. Так, за братьями приехал автобус, в котором находились пять мужчин и две женщины.

"Сели в автобус, через 15 минут уже поняли, что едем не туда. И они недоброжелательные, прямо скажем, были, и поехали мы не в ту сторону. Пришлось уходить лесами с мордобоем. В общем адреналинчика, простите за сленг, хапнули. При том дама кричала: "Валите этих сволочей". [Они] как в тире стояли по нам стреляли", — поделился Торсуев в беседе с изданием "Абзац".

Кстати, за ту поездку в Донбасс братья Торсуевы попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец".