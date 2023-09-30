Актёр Кузнецов: Моё мнение об СВО поменялось после поездки на Донбасс

Актёр Кирилл Кузнецов посетил митинг-концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия" на Красной площади, который посвящён годовщине присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он признался газете "Взгляд", что до поездки в Донбасс был другого мнения о референдумах.

"Спустя год некоторые люди иначе стали относиться к воссоединению России с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Это особенно заметно в регионах, а вот в Москве и Санкт-Петербурге ещё есть некий флёр западничества. Хотя даже среди многих моих столичных знакомых сильно изменились взгляды на итоги референдумов. Творческие люди стали патриотами в хорошем смысле этого слова", — рассказал артист.

Кузнецов говорит, что и у него самого после поездки в Донбасс и трогательных историй от местных жителей мнение поменялось навсегда. По словам артиста, многие творческие деятели склонны к соблазну выслужиться перед кем-то за рубежом, поэтому участвуют в войнах в Сети. Такие люди предают своего зрителя, уверен он. Кузнецов считает, что ценности нужно уметь преподносить, потому что не всегда патриотические картины воспринимаются должным образом.

"Надо перестать хулить себя, мол, мы снимаем плохое кино и вообще ничего не умеем. Наше будущее — это молодёжь, ей нужно рассказывать и показывать фильмы, историю. Я бы хотел, чтобы в школах показывали классические советские и российские фильмы. Хотя бы на уровне факультатива", — признался актёр.