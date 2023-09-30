Российское общество не расколото, а объединено как никогда, считает актёр Евгений Князев. По его словам, нет никаких сомнений в том, что ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области должны быть частью России.

"Мы своих не бросаем — с этого и надо было начинать. В актёрской среде вообще ни на секунду не было негатива к тому, что произошло с началом СВО", — сказал он в беседе с газетой "Взгляд".