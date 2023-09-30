Актёр Евгений Князев раскрыл мнение российских звёзд об СВО и новых регионах
Актёр Князев: Нет никаких сомнений, что новые регионы должны быть в составе РФ
Актёр Евгений Князев. Фото © ТАСС / URA.RU / Анна Майорова
Российское общество не расколото, а объединено как никогда, считает актёр Евгений Князев. По его словам, нет никаких сомнений в том, что ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области должны быть частью России.
"Мы своих не бросаем — с этого и надо было начинать. В актёрской среде вообще ни на секунду не было негатива к тому, что произошло с началом СВО", — сказал он в беседе с газетой "Взгляд".
Актёр присутствовал на концерте на Красной площади по случаю годовщины воссоединения с Россией новых регионов. По его словам, патриотизм — внутреннее состояние, когда у человека гордость за Родину. Он считает, что у россиян есть основания гордиться своей страной, в которой есть хорошая промышленность, искусство и возможности для молодёжи.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на Красной площади в Москве прошёл большой концерт "Россия – Донбасс – Новороссия" по случаю Дня воссоединения новых регионов. Россиян с праздником 30 сентября поздравил президент Владимир Путин. Также в связи с праздником высказались заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, ветераны СВО и другие.