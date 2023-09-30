День воссоединения новых регионов с Россией станет памятной датой, заявил политолог
Политолог Лукушин: Вхождение новых регионов в состав РФ знаменует новый порядок
Годовщина вхождения в состав России четырёх новых регионов знаменует собой закрепление нового геополитического порядка. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин. По его словам, разворот РФ к проведению суверенной внешней политики стал возможен в условиях усиления многополярности.
"Важно и то, что выбор жителей новых регионов является результатом свободного волеизъявления. Множественные попытки представить сентябрьские референдумы "голосованием под дулом автомата" обречены на провал", — сказал эксперт.
По его словам, выбор жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей закрепляется правом на самоопределение, основанным на глубокой культурной и исторической связи. Политолог считает, что День воссоединения регионов закрепляется в современной истории России в качестве памятной даты, имеющей вполне конкретные исторические основания.
"К первой годовщине четыре региона приходят в состоянии интенсивной интеграции. Несмотря на продолжение активной фазы военных действий, во всех регионах реализуются крупные инфраструктурные проекты, восстанавливаются жильё и социальные учреждения, дороги и жилищно-коммунальные объекты", — отметил Лукушин.
Политолог указал, что спустя год в новых регионах состоялись первые региональные и местные выборы, по результатам которых сформировалась полноценная система публичной власти, а также произошло окончательное вхождение регионов в российское политико-правовое пространство.
Гораздо более продолжительным и многоэтапным процессом станут социокультурная интеграция, адаптация и ресоциализация новых граждан, считает эксперт. По его мнению, властям важно обеспечить достижение практических результатов этой масштабной работы. Основными запросами местных жителей сейчас являются обеспечение безопасности и решение базовых бытовых проблем, заключил Лукушин.
Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения новых регионов с РФ. Президент страны Владимир Путин в видеообращении поздравил жителей. Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией является историческим событием для всей страны. А председатель Народного совета ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога отметил, что воссоединение с РФ исполнило многолетнюю мечту жителей Донбасса.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин