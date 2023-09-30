"Ровно год дома": Турчак поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Он указал, что хоть с тех событий и прошёл всего год, но многое успело измениться. Особенно для них, видящих всё впервые.

"Ровно год дома... Впервые появляются меры социальной поддержки и адресной помощи, строятся и капитально ремонтируются школы, больницы, детские сады, приводятся в порядок дороги и дворы, парки, скверы, коммунальные объекты. Впервые за долгое время строится жильё. Восстанавливаются промышленность и сельское хозяйство", — написал он в телеграм-канале.

Турчак отметил, что сегодня в регионах протекают процессы, которые взрослые люди не видели десятилетиями, а дети — никогда. По его словам, важно поднять уровень жизни там до российских стандартов, однако ещё важнее то, что местное население ощущает себя частью большой страны, внимание и заботу.

Они не боятся говорить на родном, русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей, добавил политик. Миллионы жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья шли к этому восемь лет, а кто-то — и все 30.

"Сегодня мы вместе налаживаем мирную жизнь, строим планы. И обязательно их реализуем. Мы точно знаем: это наше дело правое. С праздником! Победа будет за нами!" — заключил Турчак.