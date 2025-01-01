Кологривый заявил, что ему «тесно» в России и помечтал о съёмках за границей
Актёр Никита Кологривый рассказал, что мечтает сняться в зарубежном кино
Никита Кологривый. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / n.kologrivyy
Актёр Никита Кологривый признался, что планирует сниматься в зарубежном кино. При этом артист рассчитывает развивать свою профессиональную карьеру сразу в нескольких странах.
«Хотел бы попасть в китайское кино. Я считаю, что оно лучшее. <…> Мне кажется, это круто, у них очень большой рынок. Безусловно, хотел бы попасть в разное кино: европейское и голливудское. Просто из-за того, что мне интересно», — рассказал Кологривый в шоу «Дерзкая готовка» с Лейсан Утяшевой.
Актёр считает, что таким образом сможет развиваться и улучшать свои навыки. Более того, ему нужен «вызов», чтобы постоянно расти в творческой среде.
«Мне нужен вызов. [В России] мне тесно уже. Нужно что-то такое, чтобы я не спал», — признался он.
Кологривый считает, что он «не стал бы тем, кем он является сейчас», если бы остался в родном Новосибирске.
Некоторые коллеги молодого актёра — в том числе Юрий Стоянов — считают, что он не справился с обрушившейся славой, из-за чего попал в ряд скандалов и конфликтных ситуаций. Такое поведение артист назвал «эффектом Кологривого».