11 сентября, 11:32

В России рассчитали «индекс закруток»

Исследование: В России вырос спрос на сахар и крышки для консервации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tatevosian Yana

Август и сентябрь традиционно становятся временем сбора урожая и домашних заготовок. Для многих хозяек и хозяев это не только семейная традиция, но и способ экономии: сделать банки самостоятельно зачастую дешевле, чем покупать в магазине.

Простой расчёт показывает: банка стоит около 40–50 рублей, крышка — ещё 6 рублей. Чеснок, перец, уксус и сахар обойдутся примерно в 30 рублей, а помидоры можно взять со своего огорода. В итоге себестоимость домашней заготовки оказывается ниже магазинной. Для сравнения: баночка маринованных томатов объёмом 720 мл стоит 99 рублей, а в среднем готовая консервация обходится ещё дороже.

Неудивительно, что именно в этот сезон резко растёт спрос на товары для консервирования. В этом году продажи сахара выросли на 15%, а крышек для банок — на 9% по сравнению с прошлым. Такой статистикой с Life.ru поделился FixPrice.

Среди других популярных товаров у дачников лидируют садовые декорации и светильники, различные виды грунта, защитные перчатки, а также нашатырный спирт. Его активно используют и как удобрение, и как средство от вредителей.

Ранее россиян предупредили о подорожании макарон к концу сентября. Кроме того, в России снова подорожала красная икра.

Марина Фещенко
