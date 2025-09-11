В России рассчитали «индекс закруток»

Август и сентябрь традиционно становятся временем сбора урожая и домашних заготовок. Для многих хозяек и хозяев это не только семейная традиция, но и способ экономии: сделать банки самостоятельно зачастую дешевле, чем покупать в магазине.

Простой расчёт показывает: банка стоит около 40–50 рублей, крышка — ещё 6 рублей. Чеснок, перец, уксус и сахар обойдутся примерно в 30 рублей, а помидоры можно взять со своего огорода. В итоге себестоимость домашней заготовки оказывается ниже магазинной. Для сравнения: баночка маринованных томатов объёмом 720 мл стоит 99 рублей, а в среднем готовая консервация обходится ещё дороже.

Неудивительно, что именно в этот сезон резко растёт спрос на товары для консервирования. В этом году продажи сахара выросли на 15%, а крышек для банок — на 9% по сравнению с прошлым. Такой статистикой с Life.ru поделился FixPrice.