В России снова подорожала красная икра
В России лососёвая икра выросла в цене на 41% из-за плохого улова
Обложка © freepik / azerbaijan_stockers
В России наблюдается рост цен на лососёвую икру. В среднем стоимость деликатеса за последний год выросла на 41%: с 5 871 рубля до 9 362 за килограмм. Как пишет Mash, ситуация объясняется плохим уловом рыбы в 2024 году.
В прошлом году самая дешёвая икра была в Приволжском федеральном округе: около 5 тысяч рублей за килограмм. Теперь она стоит уже 8 тысяч. Дороже всего продукт обходился покупателям в Центральном округе, где ценник достигал 10 тысяч. Как рассказали эксперты, в 2024 году улов горбуши оказался в 3,5 раз меньше, чем годом ранее, отсюда и рост стоимости.
Чтобы цены вновь поползли вниз, улов деликатесной рыбы должен вырасти как минимум в три раза, но в этом году он увеличился только на 60%. Как делятся мнением рыбаки, чересчур тёплая вода повлияла на миграцию рыбы, что привело к снижению объёмов вылова.
Ранее Life.ru узнал у эксперта, на сколько подорожает рыба и икра с Дальнего Востока к Новому году. Негативная динамика цен сохранится до конца 2025 года. А в преддверии зимних праздников возможен дополнительный рост на 10–15% сверх уже накопившегося удорожания.