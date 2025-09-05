Life.ru узнал у эксперта, на сколько подорожает рыба и икра с Дальнего Востока к Новому году

Стоимость дальневосточной рыбы и красной икры продолжает увеличиваться, несмотря на высокий объём улова. Об этом рассказал Life.ru управляющий партнёр компании Agro and Food Communications Александр Панченко.

Цена на дальневосточную рыбу и красную икру стала расти у нас где-то с начала лета, с июня месяца. При этом путину увеличили, то есть улов должен быть больше, но цена продолжает расти. Основная проблема, которую отмечает Банк России, и ассоциация рыбхозяйственных предприятий «Приморья» — это нехватка кадров. То есть нет людей, в прямом смысле слова. Александр Панченко Управляющий партнёр Agro and Food Communications

По словам эксперта, в прибрежных регионах остро ощущается нехватка механиков, штурманов и электромехаников. Молодые люди не спешат выбирать морские профессии, предпочитая работу на берегу. Рыбопромышленные ассоциации неоднократно обращались за поддержкой, предлагая субсидировать занятость, однако вопрос пока остаётся нерешённым.

Ещё один фактор — последствия июльских цунами у Курильских островов и Камчатки. Стихия вывела из строя производственные мощности: пострадали цеха, склады и оборудование одного из крупнейших перерабатывающих заводов. Это привело к значительным потерям продукции и росту издержек.

«Вот как бы это те слагаемые, которые давят на цену. И, в общем-то, пока перспектив, что цена будет меньше или уменьшаться, нет. Повторюсь, путина, по словам участников рынка, неплохая, но издержки выросли в разы, и отсюда цена растёт достаточно сильно. И до конца года ситуация не изменится в сторону позитива», — отметил Панченко.

По оценке эксперта, за последние два года рыба с Дальнего Востока уже прибавила в цене около 20%, а в случае с икрой — до 30%. Эта динамика, по его словам, сохранится до конца 2025 года. А в преддверии Нового года возможен дополнительный рост на 10–15% сверх уже накопившегося удорожания.