Россиянам объяснили, почему не стоит ожидать снижения цен на дальневосточную рыбную продукцию

Снизить стоимость рыбной продукции практически невозможно из-за ограниченного объёма ресурса и растущего спроса. Но, как рассказал Life.ru председатель Рыбного союза Александр Панин, отрасль совместно с регулятором и научными организациями ищет пути сокращения логистических цепочек и сохранения качества рыбы от вылова до полки магазинов.

Александр Панин. Видео © Life.ru

«Если говорить про цену, про то, как сделать рыбу дешевле, с этим, я думаю, у нас есть и будут серьёзные сложности ввиду того, что рыбный ресурс это весьма ограниченный объём, и как-то серьёзно увеличить его мы не можем. Перед отраслью стоит задача по увеличению потребления рыбной продукции в Российской Федерации, и мы понимаем, что при ограниченном ресурсе и при увеличении спроса цена однозначно будет подниматься», — сказал эксперт.

Для повышения удовлетворённости покупателей разрабатываются новые продуктовые линии, улучшается упаковка и внешний вид продукции, оптимизируется выкладка в торговых сетях. Панин подчеркнул, что ритейл активно реагирует на предложения отрасли, и это даёт заметный эффект.

«Для того, чтобы повысить удовлетворенность потребителя покупкой, необходимо менять сам формат подачи рыбной продукции. Поскольку цена уже давно не первый драйвер, влияющий на отрицательное отношение большого количества людей к рыбе. Уходить в сторону готовых и полуготовых блюд, полуфабрикатов, требующих минимального участия человека. Рассказывать о том, как готовить рыбу — это просто и легко, точно не сложнее, чем мясо», — отметил председатель Рыбного союза.

Он подчеркнул важность повышения осведомлённости потребителей о правильном обращении с рыбой. Нужно научить людей, как сохранить её полезные свойства и приготовить из неё вкусное блюдо. А что касается экспорта, Панин сообщил, что Россия поставляет продукцию в Китай, Южную Корею, Японию и страны Евросоюза, несмотря на санкции. По его данным, география поставок охватывает около 90 стран и продолжает расширяться.

«В этом плане ведётся большая работа с позиции Росрыболовства, открываются представительства, в задачу которых как раз входит расширение географии, популяризация потребления российской рыбной продукции в этих странах. Безусловно, огромную работу проводит рыбацкое сообщество. Ребята продвигают на внешних рынках и минтай, и икру минтая, и крабовую продукцию, и продукцию сурими», — отметил эксперт. По его словам, проект требует значительных инвестиций, но эти вложения оправданы, поскольку приносят ощутимые результаты.