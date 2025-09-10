В ожидании предновогодних скидок: Россиян предупредили о подорожании макарон к концу сентября

К концу сентября ожидается подорожание макаронных изделий. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в беседе с Life.ru связал это с несколькими факторами, включая цены на зерно и общую ситуацию на рынке.

Анфиногенов подчеркнул, что подорожание макаронных изделий — часть общей тенденции, характерной для многих продовольственных товаров в первый осенний месяц. По его словам, это связано с необходимостью подготовки к предновогоднему периоду, когда ритейлеры стремятся удивлять покупателей акциями и скидками.

«Поэтому ничего удивительного не происходит. Цены на макаронные изделия, как и на многие другие категории продуктов, подросли. Я думаю, что до конца месяца они вырастут ещё максимум на 15%», — заявил Анфиногенов.

По мнению эксперта, к ноябрю, с началом предновогодней кампании, ритейлеры начнут предлагать скидки на макаронные изделия, так как внимание потребителей переключится на более «праздничные» продукты. Он считает, что макаронные изделия — продукт длительного хранения, поэтому люди будут покупать их впрок по акционным ценам.

«То есть, в Новый год они будут падать в цене. Будут новогодние скидки, акции и, в общем-то, опустятся, скажем, до летних цен, если ничего не произойдёт такого экстраординарного. А сейчас они поднялись до 10% – 15%. Сложно говорить одной общей цифрой, потому что макаронные изделия, как и любой продукт питания, делятся на ценовые сегменты. И есть ценовые сегменты низкого уровня, достаточно дешёвые продукты и средние, и есть премиальные», — пояснил Анфиногенов.