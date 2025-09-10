В ожидании предновогодних скидок: Россиян предупредили о подорожании макарон к концу сентября
К концу сентября ожидается подорожание макаронных изделий. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в беседе с Life.ru связал это с несколькими факторами, включая цены на зерно и общую ситуацию на рынке.
Анфиногенов подчеркнул, что подорожание макаронных изделий — часть общей тенденции, характерной для многих продовольственных товаров в первый осенний месяц. По его словам, это связано с необходимостью подготовки к предновогоднему периоду, когда ритейлеры стремятся удивлять покупателей акциями и скидками.
«Поэтому ничего удивительного не происходит. Цены на макаронные изделия, как и на многие другие категории продуктов, подросли. Я думаю, что до конца месяца они вырастут ещё максимум на 15%», — заявил Анфиногенов.
По мнению эксперта, к ноябрю, с началом предновогодней кампании, ритейлеры начнут предлагать скидки на макаронные изделия, так как внимание потребителей переключится на более «праздничные» продукты. Он считает, что макаронные изделия — продукт длительного хранения, поэтому люди будут покупать их впрок по акционным ценам.
«То есть, в Новый год они будут падать в цене. Будут новогодние скидки, акции и, в общем-то, опустятся, скажем, до летних цен, если ничего не произойдёт такого экстраординарного. А сейчас они поднялись до 10% – 15%. Сложно говорить одной общей цифрой, потому что макаронные изделия, как и любой продукт питания, делятся на ценовые сегменты. И есть ценовые сегменты низкого уровня, достаточно дешёвые продукты и средние, и есть премиальные», — пояснил Анфиногенов.
Ранее сообщалось, что средняя цена порции роллов «Филадельфия» в российских ресторанах к осени 2025 года увеличилась до 626 рублей, что означает рост на 16,3% за год. Наибольший рост цен отмечен на роллы «Филадельфия Лайт», «Калифорния» и «Дракон». Аналитики связывают это с увеличением закупочных цен на основные ингредиенты и рост стоимости труда курьеров и поваров.