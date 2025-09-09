Назван главный виновник резкого подорожания роллов «Филадельфия»

Средняя цена порции роллов «Филадельфия» в российских ресторанах к осени 2025 года достигла 626 рублей, показав рост на 16,3% за год. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Наибольший прирост цен продемонстрировали роллы «Филадельфия Лайт» (+19,2%), «Калифорния» (+17,8%) и «Дракон» (+17%). Аналитики связывают удорожание с резким повышением закупочных цен на ключевые ингредиенты: огурцы (+43,7%), сливочный сыр (+28%), маринованный имбирь (+23,3%) и лосось (+20,1%).

«Из-за снижения объёмов вылова и постоянного роста цен на лососевые в последние годы общепиты часто заменяют семгу более доступной по цене форелью. «Кризис лосося» также стал причиной появления «Филадельфии лайт» — версии ролла, где лосось кладут только сверху», — приводит анализ Quick Resto «Газета.ru».

Эксперты добавили, что даже при восстановлении объёмов производства лосося снижения цен на роллы не произойдёт из-за роста стоимости труда курьеров и поваров. За год зарплаты поваров увеличились на 20–40%, а стоимость доставки выросла в полтора-два раза. При этом вес порции в разных заведениях может варьироваться от 120 до 300 грамм при сопоставимой цене, что свидетельствует о поиске рестораторами компромисса между себестоимостью и сохранением лояльности клиентов.