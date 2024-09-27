Сибирская студентка предложила утилизировать пластик, скармливая его моли

Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) предложила инновационный метод утилизации пластика: его можно скармливать восковой моли. О перспективной идее пишет Mash.

Самый распространённый способ избавиться от пластиковых отходов — сжечь их, однако девушка по имени Полина предложила намного более щадящий для экосистемы метод. Идея в том, чтобы использовать во благо восковую моль, которая в природе питается пчелиными сотами, нанося вред улью. Действенным этот метод делает то, что химические структуры пластика и воска очень похожи.







Чтобы моль не отлынивала от еды, мусор измельчают и добавляют в него мёд, кукурузную крупу и некоторые другие продукты. На то, чтобы съесть четыре килограмма пластика у 200 личинок моли уходит всего 10 дней, причём во вред это насекомым не идёт. Также есть идея вывести специальную «моль 2.0», которая сможет утилизировать пластик в более крупных объёмах. А у продуктов жизнедеятельности этих насекомых есть применение в сферах медицины, косметологии и сельского хозяйства.