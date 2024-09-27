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27 сентября, 14:56

Сибирская студентка предложила утилизировать пластик, скармливая его моли

Mash: Студентка НГТУ предложила утилизировать пластик, скармливая его моли

Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) предложила инновационный метод утилизации пластика: его можно скармливать восковой моли. О перспективной идее пишет Mash.

Самый распространённый способ избавиться от пластиковых отходов — сжечь их, однако девушка по имени Полина предложила намного более щадящий для экосистемы метод. Идея в том, чтобы использовать во благо восковую моль, которая в природе питается пчелиными сотами, нанося вред улью. Действенным этот метод делает то, что химические структуры пластика и воска очень похожи.

  • В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская
    В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская
  • В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская
    В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская
  • В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская
    В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская

В Новосибирске предложили утилизировать пластиковые отходы, скармливая их моли. Фото © Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская

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Чтобы моль не отлынивала от еды, мусор измельчают и добавляют в него мёд, кукурузную крупу и некоторые другие продукты. На то, чтобы съесть четыре килограмма пластика у 200 личинок моли уходит всего 10 дней, причём во вред это насекомым не идёт. Также есть идея вывести специальную «моль 2.0», которая сможет утилизировать пластик в более крупных объёмах. А у продуктов жизнедеятельности этих насекомых есть применение в сферах медицины, косметологии и сельского хозяйства.

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Разработкой новых методов утилизации занимаются и британские исследователи. Недавно они придумали новый способ, правда он призван избавляться не от пластика, а от мёртвых людей. Речь идёт о водной кремации умерших: тело покойника помещают в специальный раствор, который нагревают до 90°C. За несколько часов ткани полностью распадаются, остаётся только жидкость и костный порошок. Говорят, что процедура практически безотходна, однако отработавший химический раствор предлагается сливать в канализацию.

Обложка ©

Telegram / Mash Siberia / Вероника Жарковская

Юрий Лысенко
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