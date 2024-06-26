В России будут печатать мебель из отходов на 3D-принтере

Первый завод по 3D-печати из вторичного пластика и древесно-полимерного композита открылся в России. Там будут производить мебель и предметы интерьера. Участие в открытии завода принял генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"Импортозамещение — одно из ключевых направлений нашей работы. С начала реформы мы смогли довести долю отечественного оборудования в отрасли до более чем 90%. С коллегами посетили открытие завода по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторичного сырья методом 3D-печати", — говорит Буцаев.

Древесно-полимерный композит является смесью переработанного полиэтилена (ПЭТ) и отходов с деревообрабатывающих производств. Раньше его производили только в Нидерландах.

"С помощью ДПК можно печатать мебель, предметы интерьера, уличную мебель, а в будущем — дома. ДПК пахнет и ощущается как дерево, так как на 70% состоит из древесной муки", — сообщил генеральный директор завода Алексей Маслов в беседе с 360.ru.

Уже сейчас компания производит тумбочки, вазы, подставки, стулья, осветительные приборы и другие предметы.