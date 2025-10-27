Психотерапевт рассказала, как правильно спланировать длинную рабочую неделю

Выстраивать рабочие дни следует, учитывая уровень энергии: максимум задач в начале недели, подведение итогов к концу, а воскресенье — для восстановления. Такую рекомендацию дала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По словам Крашкиной, с понедельника по среду следует брать на себя максимум задач, так как это период высокой активности. В четверг рекомендуется замедлиться и завершить начатое, а в пятницу – подготовиться к субботе, составив чёткий план действий.

Психотерапевт в разговоре с РИАМО добавила, что субботу стоит посвятить только самым необходимым делам, а воскресенье — обязательному восстановлению, проведя время без экранов и рабочих обязанностей. По мнению Крашкиной, такая стратегия помогает сохранить себя в условиях постоянного стресса, что является важным элементом профессиональной устойчивости.

Напомним, в конце октября — начале ноября 2025 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в преддверии Дня народного единства. Однако, как заявила член комитета Госдумы Светлана Бессараб, это изменение не повлияет на доходы большинства работников, а коснётся только тех, кто получает зарплату по сдельной системе.