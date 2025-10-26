Россиянам дали инструкцию, как вырастить хурму из косточки дома

Выращивание хурмы из косточки требует тщательной подготовки семян и соблюдения особых условий на каждом этапе развития растения. Процесс начинается с обработки косточек: их очищают от мякоти, дезинфицируют в растворе марганцовки и подвергают стратификации — выдерживанию во влажной среде при температуре 4-5 грудусов в течение полутора-двух месяцев. Как пояснила садовод Екатерина Косолапова, такая «искусственная зима» значительно повышает всхожесть семян.

После стратификации косточки обрабатывают наждачной бумагой для ускорения прорастания, замачивают в стимуляторе роста и помещают во влажный субстрат. При появлении ростка длиной 1,5-2 см семя высаживают в горшок с дренажом и лёгким грунтом, создавая парниковые условия. После прорастания растение постепенно адаптируют к комнатным условиям, обеспечивая рассеянное освещение, регулярный полив и опрыскивание.

Формирование деревца начинается при достижении ростком высоты 30-50 см: верхушку прищипывают для стимуляции боковых побегов, которые впоследствии также укорачивают. Молодое растение пересаживают ежегодно, взрослое — раз в 2-3 года. Плодоношение наступает через 5-8 лет, но этот срок можно сократить до 3-4 лет с помощью прививки сортовым черенком и соблюдения агротехнических условий, включая прохладную зимовку и сбалансированные подкормки, отметила агроном в беседе с 360.ru.