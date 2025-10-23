В Госдуме рассказали, когда в России смогут выращивать кофе и манго

В России смогут выращивать кофе и даже манго — но лишь в тепличных условиях и в рамках экспериментальных проектов. Об этом рассказала Life.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По её словам, южные регионы и Кавказ уже имеют опыт возделывания субтропических культур — цитрусовых, инжира и хурмы. Развитие энергоэффективных теплиц может позволить продвинуться дальше, вплоть до выращивания экзотических плодов в Центральной России. Однако речь идёт не о замене импорта, а скорее о формировании новых агротуристических кластеров.

Манго — культура крайне теплолюбивая. Даже в Крыму или Краснодарском крае в открытом грунте его не вырастить. В теплицах с климат-контролем и искусственным освещением — теоретически возможно, но до первого урожая проходит 5–8 лет. Это капиталоёмкий и долгий проект Юлия Оглоблина депутат Госдумы

Более перспективным вариантом, по её словам, является кофе: кустарниковая форма и меньший срок до плодоношения (2–3 года) делают его удобнее для тепличного выращивания.

При этом собеседница Life.ru подчеркнула, что основное внимание АПК должно быть сосредоточено на стратегических направлениях.

«Главная задача — к 2030 году значительно нарастить производство продовольствия и экспорт. Экзотические культуры — это скорее нишевые проекты, которые могут дополнить, но не заменить базовые отрасли сельского хозяйства», — добавила Оглоблина.

Интерес к выращиванию экзотических культур в России растёт на фоне развития современных тепличных технологий. За последние годы в стране появилось несколько крупных комплексов с системами климат-контроля, позволяющими круглогодично выращивать овощи, зелень и ягоды даже в северных регионах.

Попытки культивировать тропические растения, включая ананасы, бананы и кофе, уже предпринимались в Сочи, Крыму и на Кубани. Однако высокая энергоёмкость, необходимость постоянного обогрева и подсветки делают такие проекты экономически сложными.

Тем не менее специалисты отмечают, что интерес к «экзотическим теплицам» растёт прежде всего у агротуристических кластеров — они привлекают посетителей редкими культурами и создают имидж инновационных ферм. Эксперты считают, что именно в этом направлении и может развиваться российский рынок экзотического растениеводства.