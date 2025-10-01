7 забытых овощей, которые превратят ваш огород в произведение искусства на зависть соседям

Осень — лучшее время для планирования огорода на будущий год. Пока земля отдыхает под снегом, можно спокойно изучить семена, составить схему посадок и подумать, чем удивить соседей в следующем сезоне. Мы предлагаем отойти от привычных огурцов и помидоров и вспомнить об овощах, которые когда-то росли в каждом огороде, а сегодня превратились в экзотику. Некоторые из них настолько неприхотливы и полезны, что непонятно, как они вообще выпали из нашего внимания. Пока за окном хмурая осень, самое время составить список культур для весенней посадки и вернуть на грядки то, что незаслуженно забыли наши родители.

Топинамбур: агрессивный захватчик, который кормит без усилий

Забытые овощи, которые стоит посадить в огороде в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valentyn Volkov

Эту земляную грушу не любят именно за то, за что её стоило бы ценить. Посадите топинамбур один раз, и он останется с вами навсегда. Разрастается так активно, что соседи начнут косо смотреть на ваш забор. Но представьте: вам больше не нужно каждый год возиться с посадкой картофеля! Топинамбур спокойно зимует в земле, выдерживает любые морозы и при этом содержит волшебный инулин, который снижает сахар в крови. Выкопаете клубни весной или осенью, пожарите на сковородке и получите вкус, напоминающий картошку с лёгким ореховым оттенком. Никаких болезней, никаких вредителей, никакого ухода. Просто посадили в дальний угол участка и забыли. Раз в сезон приходите с лопатой и собираете урожай. Идеальный овощ для ленивых огородников, которые при этом хотят питаться полезно и разнообразно.

Козелец: чёрный корень со вкусом деликатеса

Какие овощи выращивали наши бабушки и почему их стоит вернуть. Фото © Wikipedia / Rasbak

Вы когда-нибудь пробовали устрицы? А хотите вырастить их вкус на своём огороде? Козелец, он же скорцонера, он же чёрный корень, даёт именно такое гастрономическое ощущение. Тёмная кожура отпугивает неопытных огородников, но стоит её снять, и внутри обнаруживается белоснежная мякоть с изысканным вкусом, напоминающим то ли устрицы, то ли спаржу. В царской России этот овощ подавали к столу как деликатес, а сегодня про него помнят разве что продвинутые гурманы. Козелец содержит тот самый инулин, который благотворно влияет на кишечник и помогает пищеварению. Растёт на любой почве, не требует особого ухода, отлично хранится всю зиму в погребе. Можно варить, жарить, тушить, добавлять в супы. Соседи будут недоумевать, что за странные чёрные корешки вы выкапываете, а вы молча наслаждайтесь своим огородным деликатесом и чувствуйте себя аристократом девятнадцатого века.

Мангольд: когда свёкла решила стать произведением искусства

Неприхотливые овощи для огорода: 7 забытых культур. Фото © Wikipedia / mercedesfromtheeighties

Листовая свёкла выглядит так эффектно, что её можно высаживать не на грядке, а на клумбе между цветами. Ярко-красные, солнечно-жёлтые, благородно-фиолетовые стебли превращают огород в настоящую картину импрессионистов. При этом мангольд съедобен целиком: листья жарят и тушат как шпинат, а сочные черешки готовят наподобие спаржи. В отличие от обычной свёклы, которая даёт урожай раз за сезон, мангольд плодоносит всё лето напролёт. Срезали листья, через пару недель выросли новые. Никаких хлопот с прополкой корнеплодов, никакого ожидания до осени. Посадили весной, а собираете зелень до самых заморозков. Богат витаминами, красив как модель с обложки журнала и при этом абсолютно неприхотлив. Единственная проблема: придётся объяснять гостям, что это не декоративное растение, а самый настоящий ужин.

Брюква: северная королева, которую незаслуженно свергли

Редкие овощи для дачи: что посадить вместо огурцов и помидоров. Фото © Wikipedia / Seedambassadors

Когда-то брюква кормила пол-России, особенно в северных регионах. Потом пришёл картофель и вытеснил эту холодостойкую красавицу на обочину истории. Несправедливость вопиющая! Брюква содержит витамин С, калий и клетчатку, растёт там, где другие овощи капризничают и отказываются давать урожай. Вкус у неё сладковатый, чуть острый, совершенно не похожий на пресную картошку. Можно делать пюре, тушить с мясом, добавлять в супы и рагу. Хранится до весны в обычном погребе, не гниёт, не портится. Наши прабабушки знали, что делали, когда сажали брюкву на каждом огороде. Пора вспомнить их мудрость и вернуть этот овощ на грядки. Тем более что в эпоху глобального потепления и непредсказуемых заморозков иметь холодостойкую культуру просто необходимо.

Пастернак: белая морковка, которая вкуснее оригинала

Топинамбур, брюква и другие забытые овощи: польза и выращивание. Фото © Wikipedia / Olivier Pichard

На первый взгляд пастернак похож на выцветшую морковь, которую забыли на солнце. Но попробуйте его один раз, и обычная морковка покажется вам пресной и скучной. Сладкий, с лёгким ореховым привкусом, пастернак идеально подходит для супов, рагу и запекания. Содержит фолиевую кислоту и калий, укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с простудами. Растёт даже на бедных почвах, где другие корнеплоды откажутся давать приличный урожай. Не требует особого ухода, не болеет, не страдает от вредителей. Единственная сложность: нужно терпение, потому что пастернак растёт медленнее моркови. Зато какой результат! Осенью выкапываете ароматные белые корни и всю зиму наслаждаетесь их вкусом. Можно даже оставить часть урожая в земле до весны, морозы ему не страшны. Наоборот, после промерзания он становится ещё слаще.

Сквош: тыквенный родственник с характером и вкусом

7 овощей, которые растут без ухода и удивят соседей. Фото © Wikipedia / George Chernilevsky

Кабачки и тыквы заполонили огороды, а про сквош все забыли. И зря! Этот тыквенный родственник урожайнее обычной тыквы, хранится до весны без потери вкуса и бывает самых разных форм. Особенно хорош сорт «баттернат» с его ореховым привкусом и маслянистой текстурой. Из сквоша получаются волшебные супы-пюре, его можно запекать целиком, фаршировать, добавлять в рагу и даже делать десерты. Да-да, сладкие пироги из сквоша ничуть не хуже тыквенных, а многие считают, что даже лучше. Растёт сквош без капризов, не требует сложного ухода, устойчив к болезням. Главное: выделить ему достаточно места, потому что плети разрастаются серьёзно. Зато один куст может дать столько плодов, что хватит накормить всю семью и ещё соседям раздать. А уж как красиво смотрятся разноцветные сквоши на полках в кладовке! Настоящее украшение любого погреба.

Артишок: аристократ огорода с пользой для печени

Необычные овощи для огорода: возвращение забытых культур. Фото © Freepik

Артишок кажется чем-то запредельно сложным и экзотическим. Мол, это же деликатес из французских ресторанов, как его вообще можно вырастить на обычной грядке? Можно! В южных регионах артишок растёт как многолетник и каждый год даёт урожай без дополнительных усилий. В средней полосе придётся повозиться с укрытием на зиму, зато какое удовольствие собирать эти удивительные соцветия, похожие на гигантский чертополох! Артишок невероятно полезен для печени, помогает пищеварению, содержит массу редких микроэлементов. К тому же это просто приятное на вид растение, которое украсит любой участок. Пока соседи выращивают стандартный набор овощей, у вас в огороде растёт настоящий аристократ. Можно отваривать, запекать, мариновать, добавлять в салаты. Один минус: придётся научиться правильно чистить и готовить артишоки, но это того стоит. Зато какой повод для гордости, когда гости ахают от восторга!