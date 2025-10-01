Правда или нет: Проверили 7 самых громких слухов о Людмиле Гурченко, и вот что шокировало Оглавление Осиная талия 48 сантиметров — главный миф советского кино. Была ли? Отказ сотрудничать с КГБ — правда, изменившая судьбу Роман с Владимиром Высоцким — красивая выдумка или реальность Гурченко — советская фанатка пластических операций. Да или нет? Была ли трагедия с внуком — самая болезненная сплетня Конфликт с дочерью из-за квартиры — была ли многолетняя война? Правда ли, что Сенин настроил актрису против семьи? Осиная талия, роман с Высоцким и конфликт с дочерью — Life.ru проверяет самые громкие слухи о Людмиле Гурченко и выясняет, где правда, а где вымысел. 1 октября, 14:30 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © РИА «Новости» / Галина Кмит

Легендарная Людмила Гурченко прожила яркую жизнь, полную триумфов и драм. Но вокруг её имени до сих пор ходят слухи, мифы и домыслы. Мы решили разобраться, где правда, а где вымысел, проверив каждую историю по архивным материалам, интервью современников и документальным источникам. Некоторые факты вас удивят.

Осиная талия 48 сантиметров — главный миф советского кино. Была ли?

Правда ли, что у Гурченко была талия 40 сантиметров? Фото © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk

О легендарной талии Гурченко написано столько, что впору открывать музей цифр. Кто-то называл 48 сантиметров, кто-то — 43, а самые фантазёры доходили до 40. Сама актриса подогревала интерес, заявляя в интервью, что во время съёмок «Карнавальной ночи» талия составляла 48 сантиметров. Правда оказалась прозаичнее. Её костюмер Ирина Великанова в одном из интервью прямо заявила, что реальный обхват талии Гурченко составлял 68 сантиметров. Не 48 и не 56, а самые обычные 68. В музее «Мосфильма» до сих пор хранятся костюмы актрисы — и любой посетитель может убедиться: никакой экстремальной узости там нет. Так откуда же взялась легенда? Секрет прост — широкая спина, которая создавала V-образный силуэт, и платья с пышными юбками визуально сужали талию. Плюс мастерство операторов и особая пластика движений. Подруга актрисы Нина Свит уверена, что дело ещё и в военном детстве — голод в формирующем возрасте не позволил фигуре развиться по классическим канонам. Гурченко действительно была стройной, но чудес анатомии не существует.

Отказ сотрудничать с КГБ — правда, изменившая судьбу

Этот слух оказался чистой правдой, подтверждённой самой Гурченко и множеством свидетелей. В 1957 году, во время съёмок «Девушки с гитарой», молодую звезду вызвал министр культуры СССР Николай Михайлов. Ей предложили сотрудничество с КГБ накануне Международного фестиваля молодёжи и студентов — за «помощь» в налаживании контактов с иностранцами обещали квартиру и языковые курсы. Гурченко отказалась категорически. Последствия оказались жестокими. Уже через несколько месяцев в «Комсомольской правде» вышел разгромный фельетон «Чечётка налево», обвинявший актрису в легкомысленности и погоне за лёгкими заработками. Началась настоящая травля: на десять лет Гурченко фактически исчезла из большого кино. Ей предлагали только второстепенные роли или главные в проходных картинах. Сама актриса позже говорила: её 20 лет «уничтожали нищетой». Никакой квартиры, никакой прописки, только слава и популярность, которыми невозможно расплатиться за аренду угла в коммуналке. Некоторые историки сомневаются в этой версии, указывая, что Гурченко всё же снималась в тот период. Но факты говорят сами за себя: после «Карнавальной ночи» актрисе пришлось ждать больше десяти лет, чтобы вернуться к по-настоящему серьёзным ролям.

Роман с Владимиром Высоцким — красивая выдумка или реальность

Какие самые громкие слухи о Гурченко оказались правдой, а какие нет: спала ли она с Высоцким? Фото © ТАСС / Е. Корженков, Сергей Метелица

Этот слух регулярно всплывает в жёлтой прессе и даже попал в художественный сериал о Гурченко. История о страстной любви двух ярких звёзд советской эпохи выглядит романтично, но не имеет ничего общего с реальностью. Пятый муж актрисы, пианист Константин Купервейс, с которым Гурченко прожила 18 лет, категорически опровергает эти сплетни. В своей книге «Людмила Гурченко. Золотые годы» он называет истории о романе «грязными байками» и «бессовестным враньём». Высоцкий действительно бывал в доме Гурченко — они дружили, музыкант приходил в гости, пел новые песни, которых ещё никто не слышал, от души отстукивал ритм каблуками. Соседи только радовались импровизированным концертам. Но всё это было в рамках творческой дружбы, не более. Купервейс подчёркивает: никакой ревности он не испытывал, потому что знал истинный характер их отношений. Миф появился благодаря создателям биографического сериала, которые решили добавить драматизма в историю актрисы. Реальность оказалась менее скандальной, но более человечной.

Гурченко — советская фанатка пластических операций. Да или нет?

Гурченко действительно была абсолютной рекордсменкой среди советских и российских звёзд по количеству пластических операций. По разным подсчётам, она ложилась под нож от восьми до 20 раз. В её копилке — ринопластика, блефаропластика, подтяжки лица и шеи, липосакции, коррекция скул, подтяжка груди, абдоминопластика. Плюс регулярные инъекции ботокса и филлеров. Первую операцию актриса сделала ещё в семидесятые годы — деликатно скорректировала нос. Дальше процесс стал практически непрерывным. Пластический хирург Александр Тепляшин, знавший Гурченко, вспоминал, что она стремилась к тому, чтобы на лице не было ни одной морщинки, и находила врачей, готовых на это даже вопреки здравому смыслу.

Последнюю операцию актриса перенесла летом 2009 года — шесть часов под общим наркозом в 73 года. Врачи умоляли её остановиться, предупреждали об опасности, но Гурченко была непреклонна. Режиссёр Алексей Герман говорил: «У неё такое лицо получилось, что открываются либо глаза, либо рот, одновременно не получается, кожи не хватает». После операций начались проблемы со зрением, стали выпадать волосы. Многие специалисты считают, что многочисленные наркозы подорвали здоровье актрисы и стали одной из причин её ранней смерти. Но для Гурченко это был осознанный выбор — она панически боялась, что её «спишут в тираж», как это случилось после успеха «Карнавальной ночи».

Была ли трагедия с внуком — самая болезненная сплетня

Людмила Гурченко: что на самом деле случилось с её внуком, был ли он вообще. Разбираем слухи о звёздах. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

История смерти 16-летнего внука Марка Королёва — это не слух, а страшная реальность, о которой Гурченко не любила говорить до конца жизни. В декабре 1998 года Марк, любимый внук актрисы, умер от передозировки наркотиков. Мальчик был очень похож на бабушку — те же чёрные кудри, серые глаза, знаменитые ямочки на щеках. Гурченко обожала его, возила на курорты, баловала деньгами. Проблемы начались, когда родители Марка развелись. Отец уехал в Америку, мать погрузилась в собственные переживания. Подросток, чувствуя себя брошенным, нашёл утешение в наркотиках. Сначала сигареты, потом тяжёлые вещества. Когда мать обнаружила проблему, отец забрал сына в Штаты на лечение.

Казалось, всё позади — Марк занялся теннисом, строил планы, у него появилась девушка. В декабре он прилетел в Москву с подарками и яркими мечтами о будущем. Но встреча со старыми друзьями закончилась трагедией. На вечеринке появился героин — и Марк не устоял. Приехавшая скорая констатировала смерть от передозировки. На похороны пришли 400 человек: школьники, дворовые друзья — все любили этого парня. Гурченко приехала на кладбище уже во время погребения вместе с мужем Сергеем Сениным, положила огромный букет и молча ушла. Позже она призналась: от неё скрывали, что внук употреблял наркотики. Зять актрисы Александр Королёв даже высказывал версию, что Гурченко сама могла давать внуку деньги на наркотики, не зная об их истинном предназначении. Эту тему актриса избегала до конца жизни, но все знали — она помнит и любит своего Марка.

Конфликт с дочерью из-за квартиры — была ли многолетняя война?

Слухи о непростых отношениях Гурченко с единственной дочерью Марией Королёвой — не преувеличение, а суровая реальность. Конфликт длился десятилетия и достиг апогея в 1993 году, когда Гурченко завещала свою квартиру не дочери, а внучке Елене. Причины были разными. Мария росла у бабушки с дедушкой в первые годы жизни, пока мать строила карьеру. Они были полными противоположностями: Гурченко яркая, эффектная, артистичная, а дочь тихая, скромная, чуждая богемы. Мария окончила медицинское училище, работала в больнице, вышла замуж за простого человека, что вызывало раздражение матери.

Последний муж Гурченко, Сергей Сенин, моложе актрисы на 26 лет, ещё больше углубил пропасть — он не стремился сближаться с семьёй жены. После смерти Гурченко в 2011 году началась настоящая война за наследство. Дочь и вдовец три года не могли поделить элитную квартиру в центре Москвы, дачу в Подмосковье, драгоценности и личные вещи актрисы. Мария требовала больше половины, Сенин настаивал на равном разделе. В итоге стороны договорились мирно: Сенину досталась квартира стоимостью около 20 миллионов рублей, Марии — дача, автомобили, шубы и украшения на сумму около 20 миллионов. В 2017 году Мария умерла от сердечной недостаточности — и конфликт продолжился уже между её дочерью Еленой и отцом Александром Королёвым. История с квартирным вопросом стала проклятием рода Гурченко.

Правда ли, что Сенин настроил актрису против семьи?

Отношения Людмилы Гурченко и Сергея Сенина: правда ли, что он изолировал актрису от семьи? Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Слухи о том, что последний муж Гурченко, продюсер Сергей Сенин, изолировал актрису от родных, имеют под собой основания. Дочь Мария неоднократно заявляла в интервью, что Сенин «тихой сапой подмял Гурченко под себя», сделал из неё «рабочую лошадку» для заработка и поднятия собственного имиджа. Семейные конфликты обострились после женитьбы Гурченко и Сенина в 1993 году — ему было 32 года, ей 58. Разница в 26 лет и амбиции молодого продюсера создали напряжение в семье. Дочь Мария практически перестала общаться с матерью, о смерти внука Марка от передозировки наркотиков Гурченко узнала не от дочери. Пятый муж актрисы, Константин Купервейс, проживший с ней 18 лет, вспоминал, что даже Иосиф Кобзон однажды сказал ему: «Удивительно, как Купервейс столько лет выдерживает Гурченко». Характер у актрисы был непростой. Сенин же действительно занимался продюсированием карьеры жены, организовывал концерты и съёмки. Была ли это эксплуатация или забота — вопрос интерпретации. Факт в том, что Гурченко работала до последних дней, выходила на сцену даже с переломом, а после её смерти Сенин получил половину наследства и пытался создать музей актрисы в её квартире. Истина, как всегда, где-то посередине: Сенин был амбициозным продюсером, но Гурченко сама сделала выбор в его пользу и прожила с ним до смерти 19 лет.

Людмила Гурченко прожила жизнь, полную контрастов, — яркие роли и годы забвения, шесть браков и одиночество, слава и нищета, обожание зрителей и конфликты с близкими. Многие слухи о ней оказались правдой, но правда эта часто оказывалась сложнее и драматичнее любых выдумок. Актриса до конца боролась за право оставаться на сцене, платя за это высокую цену — здоровьем, отношениями, душевным покоем. И именно эта бескомпромиссность сделала её легендой, о которой говорят до сих пор. Кстати, Тамара Глоба недавно поделилась с Life.ru гороскопом на октябрь.

Авторы Сергей Трофимов